Yabancı güçler bu kez bakın nereye konuşlanmaya başladı?
Ülkenin kuzeyinde yaşanan çatışmaların ardından, yabancı ülkelerin askeri birlikleri Mozambik'e ulaşmaya başladı.
Ülkenin kuzeyinde yaşanan çatışmaların ardından, yabancı ülkelerin askeri birlikleri Mozambik'e ulaşmaya başladı.
Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Mozambik topraklarında konuşlanan ilk yabancı askeri güç Ruanda ordusu oldu.
Yabancı güçleri, uzun bir süre bu güçlerin ülkede konuşlanmasına karşı çıkan Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi karşıladı. Nyusi, Ruanda ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'na (GAKT) teşekkür etti.
Yabancı güçlerin bölgede barış ve istikrar için bulunduğunu söyleyen Nyusi, "yabancı güçlerden değil teröre karşı savaşta yalnız kalmaktan korkmalıyız" ifadesini kullandı.
Ruanda'nın ardından bölgeye GAKT'nin ve Portekiz öncülüğündeki Avrupa ülkelerinin de konuşlanması bekleniyor.
Bölge uzmanları, farklı taraflara bağlı askeri güçlerin bölgeye konuşlanmasının muhtemel çıkar çatışmalarını da beraberinde getireceği uyarısında bulunuyor.