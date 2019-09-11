Yabancı futbolculara yönelik "icra tebligatı" dolandırıcılığı davası

İSTANBUL (AA) - Yabancı futbolculara yönelik "icra tebligatı" dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Yalçın Fatih İlek, Değer Okşar, İskender Çam ve avukatları, iki tutuksuz sanık ile müşteki futbolcuların avukatları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespitinin ardından sanıkların savunması alındı.

Sanıklardan Değer Okşar savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ''Hugo Rodellega 'Okşar'la hiçbir alakam yoktur.' diyor. Hafta sonu benim yanıma geliyor, sonra beni tanımadığını söylüyor. Ben düzgünce işini yapan bir insanım, kanunsuz bir işe bulaşmadım bulaşmam, ben dolandırıcılık yapmadım.'' dedi.

Sanık Okşar, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanığın savunmasının ardından Mahkeme Başkanı'nın, Rodellega Trabzon'da oturduğu halde icra takibini neden Bakırköy'e gönderdiği sorusuna sanık Okşar, "Avukat, 'Hugo'nun bildiğin adresi var mı?' diye sordu. Bildiğim ve gördüğüm adresi söyledim.'' cevabını verdi.

Sanıklardan Yalçın Fatih İlek ve İskender Çam da haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Yalçın Fatih İlek, Değer Okşar, İskender Çam'ın tutuklulukta geçirdikleri süre ile delillerin büyük ölçüde toplanmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Heyet, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 6 futbolcunun "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, yabancı futbolculara icra takibi başlattığı öne sürülen sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", sahte tebligatları yaptığı ileri sürülen iki posta memurunun ise "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.