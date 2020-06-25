Yabancı ekonomistler faiz indirimi bekliyor
Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun bugün gerçekleştireceği toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) indirime gitmesini bekliyor.
Ekonomist Phoenix Kalen, “Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 7,75 seviyesine çekebilir” derken, Nigel Rendell, “TCMB, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 7,75’e indirebilir. Otoriteler, ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak için kararlı görünüyor” görüşünü dile getirdi.
Merkez Bankası, bundan önceki Para Politikası Kurulu Toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75’ten yüzde 8,25’e çekmişti. Banka, Temmuz 2019’dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9 toplantıda sürdürdü. Politika faizi toplamda 1.575 baz puanlık düşüşle yüzde 24’ten yüzde 8,25’e çekildi.
AA Finans’ın TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu da faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.