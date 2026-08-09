Yabancı Dil Sınavı'nın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı
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Bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2026-YÖKDİL/2'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 19 Ağustos'ta sona erecek.