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Eğitim Yabancı Dil Sınavı'nın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı
Eğitim

Yabancı Dil Sınavı'nın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı

Yeniakit Publisher
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Yabancı Dil Sınavı'nın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı

Bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2026-YÖKDİL/2'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 19 Ağustos'ta sona erecek.

Yabancı Dil Sınavı pazar günü yapılacak
Yabancı Dil Sınavı pazar günü yapılacak

Eğitim

Yabancı Dil Sınavı pazar günü yapılacak

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