Yabancı çizgi filmler neslimizi zehirliyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

Çoğunluğu dünya medyasının büyük bölümüne hükmeden Yahudi sermayesinin kontrolündeki çocuk kanalları, çocuklarımızın zihnini ve gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Akit’e çocuk kanallarına ilişkin gözlemlerini aktaran ebeveynler, TRT Çocuk kanalını izleyen çocukların daha uysal ve uyumlu olduğunu, ancak yabancı çocuk kanallarını izledikten sonra agresifleştiklerini belirtiyorlar. Özellikle 3-6 yaş aralığındaki çocukların yabancı kanallardaki çizgi filmleri izledikten sonra hırçınlaşarak kardeşleri ve anne babalarına karşı agresif ve saldırgan hale geldiklerini belirten anne babalar, “Bu yabancı kanallarda anlayamadığımız bir şeyler var. Çocuklarımızın zihnini subliminal mesaj teknikleriyle karıştırdıklarını düşünüyoruz. Yetkililerin bu soruna önlem almasını istiyoruz” diyorlar.

Dört yaşındaki kızına ilişkin gözlemini Akit ile paylaşan Emel Demir, “Kızıma ne zaman yabancı kanallardaki çizgi filmleri açsam, film sırasında büyülenmiş gibi televizyona bakan kızım, kanal değiştirdiğimde ağlamaya, bağırıp çağırmaya başlıyor. O andan itibaren o gün hırçın, huysuz bir çocuk haline geliyor. Kesin bu kanallarda bir şeyler var. Yetkililerin bunları denetlemesi gerekmez mi?” dedi.

Lale Akman isimli anne ise, 5 buçuk yaşındaki oğlunun ne zaman yabancı kanalları ya da tabletteki yabancı çizgi filmleri izlese huysuzlanmaya, saldırganlaşmaya başladığını fark ettiğini belirtti. Aydın Yılmaz ise, 3 ve 5 yaşlarındaki iki torununun yabancı çizgi filmleri izledikten sonra saldırganlaştığını, büyüklerini dinlemediklerini dile getirirken, RTÜK’ün bu işe el atması gerektiğini kaydetti.

Subliminal mesajın geçmişi 1950'lere dayanıyor

Öte yandan, filmlerde ve müziklerde subliminal mesaj kullanımının geçmişi, 1957 yılına kadar gidiyor. 1957 yılında “Picnic” isimli sinema filminde her 5 saniyede bir, saniyenin 1/3000’ine denk gelecek şekilde izleyicilere kola ve mısır patlağı almalarını söyleyen subliminal mesaj, film aralarında kola ve mısır patlağı satışlarını büyük oranda artırınca film ve reklam endüstrisinin sıklıkla başvurduğu bir hileye dönüştü.

Özellikle dünya insanlığına yönelik karışık hesapları bulunan Yahudilerin elindeki her iki endüstrinin 1950’li yılların sonlarından beri bu tekniği sürekli kullandığı biliniyor. Çizgi filmlerde eşcinsellik çağrıştıranlar başta olmak üzere, pek çok subliminal mesajın kullanıldığı, pek çok örnek olayda ispatlanmış durumda.