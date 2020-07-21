Yabancı çalışma izni başvurusu ne zaman sonuçlanır?
Yabancı çalışma izni başvurusu ne zaman sonuçlanır? Yabancı çalışma izni nasıl alınır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bakıcı, dadı, çocuk bakıcısı, bebek bakıcı, hasta bakıcısı, yaşlı bakıcının yanında diğer sektörler için aran kriterleri ve değerlendirme şartlarına uygun olarak yapılan çalışma izni başvurusu sonuçları merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan yurtiçi yabancı çalışma izin başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Peki yabancı çalışma izni başvuru sorgulama nasıl yapılır?
Yabancıların çalışma izni alabilmesine ilişkin sürecin detaylarını veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplam süresi en az 6 ay olup geçerliliği devam eden ikamet izni sahibi yabancıların başvuru yapabildiğini, ülkemizde geçerli ikamet izni bulunmayan yabancıların ise uyruğunda bulunduğu ülkelerdeki T.C. temsilcilikleri kanalıyla başvuru yapabileceklerini belirtti. Bakan Selçuk, çalışma izninin belirli kriterlerin sağlanması sonucu verildiğini belirterek, “Kriterler, işyerinin niteliği veya statüsünün yanı sıra yabancının niteliği, yapılacak iş ile sektöre bağlı olarak farklılaşabiliyor’’ dedi.
Yabancı çalıştırma şartı nedir?
Selçuk, yerel işgücünün istihdamını teşvik etmek amacıyla yabancı çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı çalışan için en az 5 T.C vatandaşının istihdam edilmesi gerektiğini söyledi. Nitelikli işgücü bulmada mümkün olduğunca vatandaşlarımıza ağırlık verildiğini ifade eden Bakan Selçuk, ihtiyaç duyulması halinde yabancı vatandaşlara çalışma izni verildiğine dikkat çekti. İş sağlığı ve güvenliğinde yapılan düzenlemelerin yerli-yabancı işgücü ayırt etmeksizin herkese uygulandığına dikkat çeken Bakan Selçuk, denetim birimlerince gerekli işlemlerin yapıldığını, iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun ve çalışma izni almış olarak çalışılmasına hassasiyet gösterildiğinin bilgisini paylaştı.