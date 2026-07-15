Gökbörü temalı forma görücüye çıktı!
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Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonunda giyeceği ikinci formayı tanıttı. Mavi-beyaz çubuklu tasarımı koruyan yeni formada Gökbörü figürü öne çıktı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezonda kullanacağı ikinci formayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Mavi-beyazlı kulübün yeni forması, klasik çubuklu tasarımını korurken Gökbörü (kurt) motifiyle dikkat çekti. Erzurum'un mücadele ruhu, sert iklimi ve köklü değerlerinden ilham alınarak hazırlanan forma, güçlü konseptiyle taraftarların beğenisine sunuldu.
Yeni sezon formasında mavi-beyaz dikey çubuklar ana tasarım olarak korunurken, beyaz yaka ve kol uçlarıyla klasik görünüm desteklendi. Formanın yaka kısmında ve sırt üst bölümünde ise Gökbörü figürüne yer verildi.
Kulübün tanıtım filminde at ile kurt figürü ve epik görseller kullanılarak formanın konsepti ön plana çıkarıldı. Paylaşım, kısa sürede taraftarlardan yoğun ilgi gördü.