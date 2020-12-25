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Sağlık Yabancı ajanslar son dakika olarak geçti: Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki!
Sağlık

Yabancı ajanslar son dakika olarak geçti: Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki!

ABD'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı Moderna'da, daha önce estetik ameliyat yaptırmış olanlarda yan etkiye rastlandı. Aşıyı olan kişilerde iltihaplanma gibi olaylar görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:36:00 -
Yabancı ajanslar son dakika olarak geçti: Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki!

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya, ardından da Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

Aşılar birer birer anlaşma yapılan ülkelere gönderilerek uygulanmaya başlarken, olası yan etkileri de sık sık gündeme geliyor. Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere'de, iki sağlık çalışanında alerjik reaksiyonlar meydana gelmiş, uzmanlar ilk aşamada alerji geçmişi olanların aşı yaptırmamasını istemişti.

Yan etki görüldü

Bir yan etki haberi de bu kez Moderna'nın aşısından geldi. New York Post'un haberine göre FDA Danışma Komitesi, aşının kozmetik yüz dolgusu gibi estetik müdahale yaptırmış kişilerde yan etki yaptığını duyurdu. Klinik deneylerde ortaya çıkan yan etkiler, dolgu yapılan bölgede iltihaplanma ve şişlik olarak gözlemlendi.

Söz konusu etkinin bağışıklık sisteminin verdiği bir tepki olduğunu belirten Dr. Shirley Chi, "Aşı yapıldığında bağışıklık sistemi daha hızlı çalışmaya başlar. Bu süreçte bağışıklık sistemi vücutta doğal yollardan oluşmamış dolgu gibi maddelere karşı iltihaplanma gibi tepkiler verebilir" dedi.

Kaliforniyalı dermatoloji uzmanı Dr. Shirley Chi, "Aşı yaptırdığınızda iltihaplanmaya neden olan bağışıklık sisteminiz hızlanır, zaten aşıdan böyle bir etki göstermesi beklenir" dedi. Dr. Chi, yan etki görülen gönüllülerden birine aşıdan 6 ay önce yanak dolgusu, diğerine ise dudak dolgusu yapıldığını ifade ederken, hastaların steroid ve anti-histamin tedavisiyle sağlıklarına kavuştuklarını vurguladı.

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