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Dünya Yabancı ajanları bildirenlere 255 bin TL'ye kadar ödül verecekler
Dünya

Yabancı ajanları bildirenlere 255 bin TL'ye kadar ödül verecekler

Çin, ulusal güvenlik ihlalleri veya yabancı ajanlara dair bilgi paylaşan yurttaşlara en az 100 bin Çin Yuanı (yaklaşık 255 bin TL) ödül verecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 13:26:00 -
Yabancı ajanları bildirenlere 255 bin TL'ye kadar ödül verecekler

Devlete bağlı Legal Daily gazetesinin salı günü yayımladığı haberde, para ödülünün "dış istihbarat örgütlerinden tehditlerin arttığı bir dönemde halkı motive etmek için getirildiği" belirtildi.

Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan kimliği paylaşılmayan bir temsilci, gazeteye açıklamasında ödülün, "kitlelerin gücünü, bilgeliğini, moralini ve yüreklerini harekete geçirerek, ulusal güvenliğin sağlanmasında halkın destek ve yardımını seferber etmeyi amaçladığını" söyledi.

Paylaşılan gizli bilgilerin değerine göre yurttaşlara 10 bin Çin Yuanı (yaklaşık 25 bin 500 TL) ila 100 bin Çin Yuanı para ödülünün yanı sıra sertifika gibi "manevi ödüller" de verileceği bildirildi.

Açıklamaya göre bakanlık, paylaşılan bilgilerin doğruluğunu ve yeni olup olmadığını kontrol ettikten sonra ödülleri verecek.

Halkın güvenlik ihlalleri ve yabancı ajanlarla ilgili bilgileri telefon hatlarından, internet sitesi üzerinden ya da diğer kanallar aracılığıyla iletebileceği bildirildi.

Birden fazla kişinin aynı bilgiyi paylaşması durumundaysa ödülün ilk kişiye verileceği fakat diğer yurttaşların da ödül için değerlendirmeye alınabileceği ifade edildi.

Çin'de halk, ilk olarak 2009'da bölgesel denemelerine başlanan "sosyal kredi sistemi" üzerinden halihazırda yakın şekilde takip ediliyor.

Bu sistemde, yurttaşların harcama alışkanlarından sosyal medya kullanımları ve arkadaş çevrelerine kadar kapsamlı birçok unsur kayıt altına alınıyor ve "kredi puanı" olarak devletin veritabanına işleniyor.

Yüksek kredi puanı olanlar daha iyi oteller, kiralık evler ve okullara erişebilirken, düşük kredi puanına sahip yurttaşlarınsa trenlere ve uçaklara binmesi engellenebiliyor. Resmi rakamlara göre 2017'de bu şekilde 6,15 milyon kişinin söz konusu hizmetlerden yararlanması yasaklanmıştı.

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