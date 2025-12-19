  • İSTANBUL
Yaşam Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi
Yaşam

Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi

DHA
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yaban keçisini vurdu, 956 bin liralık ceza yedi

Hakkari’de koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan bir kişi, doğa suçlarına yönelik denetimlerde suçüstü yakalandı. Uygulanan ceza ise dudak uçuklattı.

Hakkari kırsalında yürütülen koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, nesli tehlike altındaki yaban keçisini avladığı belirlenen bir avcı ekiplerce yakalandı.

 

İdari para cezası kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlarda gerçekleştirilen koruma-kontrol faaliyetleri kapsamında, bir avcıyı vurduğu yaban keçisi ile birlikte yakaladı. Avcıya 956 bin 619 TL ceza uygulandı. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hakkari’deki kırsal alanlarda koruma-kontrol faaliyetleri yürüten ekiplerimiz, vurulmuş bir yaban keçisi ile birlikte bir şahsı yakaladı. Şahsa, ilgili mevzuat kapsamında toplam 956 bin 619 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı” denildi.

