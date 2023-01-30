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Yerel Yaban keçisi avlayanlara rekor ceza!
Yerel

Yaban keçisi avlayanlara rekor ceza!

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avladığı belirlenen 4 kişiye, 264 bin 576 lira para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 13:28:00 -
Yaban keçisi avlayanlara rekor ceza!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren DKMP görevlileri, Rabat Vadisi bölgesinde koruma altındaki bir yaban keçisinin avlanıldığını tespit etti.

Bölgeye giden DKMP personeli, arazide yaptıkları çalışma sonucu kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiyi yakaladı.

Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak, toplam 264 bin 576 lira ceza kesildi.

DKMP personelince kaçak avlanan yaban keçisine ve av tüfeklerine el konuldu.

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