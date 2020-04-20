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Yerel

Yaban keçileri, foto kapanla görüntülendi

Elazığ’da yaban keçileri, doğal yaşam alanlarında foto kapanla görüntülendi.

2020-04-20 16:57:14 -
Yaban keçileri, foto kapanla görüntülendi

Elazığ’da yaban keçileri, doğal yaşam alanlarında foto kapanla görüntülendi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, yaban hayvanları ile doğal yaşamın gözlenmesi için kentin kırsal alanlarında foto kapanları yerleştirildi. Foto kapanlar, baharla birlikte beslenmeye inen yaban keçilerini sürü halinde görüntüledi.


Ekipler ayrıca, yaban keçilerinin görüntülendiği noktalardaki foto kapanların da yerini değiştirerek farklı noktalara yerleştirdi.

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