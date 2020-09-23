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Teknoloji Yaay nedir nasıl kullanılır? Yaay nasıl hesap açılır?
Teknoloji

Yaay nedir nasıl kullanılır? Yaay nasıl hesap açılır?

Yaay kullanıcı girişi. Twitter, Facebook, instagram derken şimdi de Yaay sosyal medya uygulaması hayatımıza girdi. ‘Yep yeni bir sosyal medya uygulaması, Yaay’a ilk ayak basan sen ol. Yeni bir dünya ile tanış’ sloganı ile dikkatleri üzerine çeken Yaay’ın ne olduğu merak ediliyor. Peki Yaay ne, Yaay ne demek, Yaay indir, Yaay sosyal medya uygulaması nasıl indirilir, Yaay nasıl kullanılır? Yaay’ın sahibi kim?

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:54:00 -
Yaay nedir nasıl kullanılır? Yaay nasıl hesap açılır?

Yaay uygulaması nedir, Yaay sosyal meyda nedir? Yaay'ın kurucusu Emre Meriç’tir. Türk Telekom’un yayınlamış olduğu sosyal medya uygulaması olan Yaay’a nasıl kayıt olunacağı merak ediliyor. Yaay uygulamasını Apple store ya da Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Yaay kullanıcı girişi nasıl yapılır?

Yaay uygulamasını indirdikten sonra Yaay’a kayıt olmak için Kayıt ol sekmesi tıklanır. Kayıt ol tıklandıktan sonra Ad soyad kısmı doldurulur. Kullanıcı adı belirlendikten sonra telefon numarası ile birlikte e posta adresi de girilir. Yaay uygulamasına kayıt olmak için kayıt ol sayfasında doğum tarihinizi seçtikten sonra Yaay şifresini belirleyeceğiniz alana da şifrenizi giriniz.

Kullanım koşulları ve gizlilik sözleşmesini onayladıktan sonra Kayıt ol sekmesi tıklanır. Telefonunuza SMS şifresi gönderilecektir. Gelen o şifreyi SMS şifresi bölümüne yazıp giriş tuşuna basınız. Yaay’a giriş yapıldığında ilk yapmanız gereken bir profil fotoğrafını seçmek olmalıdır.

Daha sonra takip etmek istediğiniz genç, tekno, spor, mizah, haber magazin, siyaset, çocuk, diziz gibi kategorileri seçebilirsiniz. Daha sonra takip etmekten hoşlanacağınız bir kaç hesap önerilerinin bulunduğu sayfa açılacaktır. Buradan takip etmek istediğiniz hesapları seçebilir ya da direk olarak tercih yapmadan atlayabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra Yaay ana sayfasına ulaşmış olacaksınız.

Paylaşım yapan arkadaşlarınızın gönderilerine aynen Twitter mantığıyla cevap yapabiliyorsunuz ya da retweet yapabiliyorsunuz. Bildirimler sekmesi ise sizi takip edenlerin görüldüğü alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine Yaa’da mesaj kısmıda söz konusu.

Yaay’da kullanıcıların dikkatini çeken bir diğer özellik ise rozet ve puan uygulaması. Yaay uygulamasında yer alan rozet ve puan sistemi sayesinde kullanıcılara ek faydalar sunduğu görülmekte.

Yaay uygulamasının özellikleri neler?

Yaay uygulamasına kayıt olup giriş yapan kullanıcılar, Yaay uygulamasının hem Twitter hem de Facebook’tan esinlendiği görülmekte. İşte Yaay uygulamasının özellikleri:

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