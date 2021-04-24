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Teknoloji Yaani’den 23 Nisan’a özel gün logosu
Teknoloji

Yaani’den 23 Nisan’a özel gün logosu

Turkcell’nin arama motoru Yaani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir logo hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 02:21:00 -
Yaani’den 23 Nisan’a özel gün logosu

Yakup Sarıçiçek

Arama motorunun ana sayfasındaki özel gün logosunda dünya çocukları resmedildi. Ulusal kıyafetleriyle salıncaklarda sallanan miniklere yer verilen logonun üzerine tıklanmasıyla dünyanın ilk çocuk bayramı 23 Nisan’a ilişkin bilgilere ve haberlere ulaşılabiliyor. Yaani özel logo uygulamalarıyla önemli günlere ve kültürel olaylara dikkati çekmeyi hedefliyor. Kullanıcılar, özel tasarımlı bu uygulamaların üstüne tıklayarak o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere kolayca erişebiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
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