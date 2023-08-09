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Medya Ya teklif gelirse paniği! Kemalist Hazal Kaya'dan 'Disney yatırımı'
Medya

Ya teklif gelirse paniği! Kemalist Hazal Kaya'dan 'Disney yatırımı'

Yeniakit Publisher
2023-08-09 20:35:00 - 2023-08-09 20:38:53
Ya teklif gelirse paniği! Kemalist Hazal Kaya'dan 'Disney yatırımı'

Atatürkçü geçinen oyuncu Hazal Kaya, 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı alan Disney'e, film ve dizi tekliflerinin kapısını kapatmamak için sessiz kalmayı tercih etti.

Türk toplumunun ahlaki yapısına yıllarca dinamit koyan Aşk-ı Memnu adlı diziyle ünlü olan, LGBT sapkınlığına açık açık destek veren sözde Atatürkçü Hazal Kaya'nın iki yüzlülüğü Disney Plus'la ortaya saçıldı.

Avantasını kesmek istemeyen Hazal Kaya, Ermeni lobisine boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamayan Disney'den gelebilecek film ve dizi tekliflerine kapıyı kapatmamak için ses çıkarmadı.

Hazal Kaya 'Atatürk' maskesini çıkardı

Başta siyaset olmak üzere, üzerine düşmeyen her konuda sosyal medyayı sıkça kullanan Kaya, Disney hakkında tek bir paylaşımda dahi bulunmayarak 'Atatürk' maskesini bir kenara atıp geleceğine yatırım yaptı.

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Yorumlar

ersan

akitcin kemalist kelimesini ingilizler ortaya cikarmistir her kim ki ataturk u sevenlere kemalist derse onlarda ingilizlerin adamidir

Adil

Yazık bu millete kimlere değer vermiş onlarasa nakte değer veriyormuş
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