Ya teklif gelirse paniği! Kemalist Hazal Kaya'dan 'Disney yatırımı'
Atatürkçü geçinen oyuncu Hazal Kaya, 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı alan Disney'e, film ve dizi tekliflerinin kapısını kapatmamak için sessiz kalmayı tercih etti.
Türk toplumunun ahlaki yapısına yıllarca dinamit koyan Aşk-ı Memnu adlı diziyle ünlü olan, LGBT sapkınlığına açık açık destek veren sözde Atatürkçü Hazal Kaya'nın iki yüzlülüğü Disney Plus'la ortaya saçıldı.
Avantasını kesmek istemeyen Hazal Kaya, Ermeni lobisine boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamayan Disney'den gelebilecek film ve dizi tekliflerine kapıyı kapatmamak için ses çıkarmadı.
Hazal Kaya 'Atatürk' maskesini çıkardı
Başta siyaset olmak üzere, üzerine düşmeyen her konuda sosyal medyayı sıkça kullanan Kaya, Disney hakkında tek bir paylaşımda dahi bulunmayarak 'Atatürk' maskesini bir kenara atıp geleceğine yatırım yaptı.