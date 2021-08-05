Ya KADEM ya Üsküdar Belediyesi atılan bu rezil iftiraya cevap versin!

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Gazeteci Fehmi Çalmuk, "Savurun Türbanları, Muhafazakar Demokratlar Geliyor..." başlıklı bir köşe yazısında ATV televizyonunda ve Kadın ve Demokrasi Derneği’nde (KADEM) programlar yapan tesettürlü bir sunucunun, Üsküdar Belediyesi'ndeki bir panelde kız öğrencilerle yaşandığını iddia ettiği rezil bir iftira ortaya attı.

Ahmet Davutoğlu'nun Karar Gazetesi'nde yazan Elif Çakır'ın başörtüsünü çıkardığına değinerek eleştiride bulunan Çalmuk, yazısının devamında iğrenç bir iftirada bulundu.

Çalmuk, ATV'de ve Kadın ve Demokrasi Derneği’nde (KADEM) programlar yapan tesettürlü sunucunun, bir konferansta kız öğrencilere, “Gelecek toplantıya mutlaka kendinize sevgili yapacaksınız. Yoksa gelmeyin...!” dediğini iddia etti.

Tesettürlü sunucudan 'sevgili fırçası' iftirası

Üsküdar Belediyesi'nin 28 Şubat panelinde moderatörlük yaptığını belirttiği tesettürlü sunucunun öğrencilere 'sevgilisi' olmadığı için fırça attığını iddia eden Çalmuk'un yazısındaki o bölüm iu şekilde:

Bundan bir kaç yıl devamlı kadın bakan koltuğunun yegane sahibi KADEM’de ATV’de progragram yapan türbanlı bir sunucu üniversite öğrencilerine belirlenmiş konuda seri halinde konuşmalar yapar. Salonda ağırlıklı olarak başörtülü üniversite öğrencileri vardır.

Aktarılana göre Üsküdar Belediyesi’nin 28 Şubat panelinde moderatörlük yaparken yöneltilen, “Bu yerlere nasıl gelirdiniz?” sorusuna “eşşek gibi çalışarak geldim” diyen kadın türbanlı gazeteci öğrencilere soruyuyor:

-Arkadaşlar sevgilisi olan kimler, parmak kaldırsın?

Gülüşmeler, panik kimse kaldırmıyor. Soru bu kez daha sert bir edayla geliyor. Zorlanıyor öğrenciler. Birer ikişer derken salonda eller kalkılyor. Kadırmayan öğrencilere fırça atılarak soruyor kadın gazeteci:

“Neden sevgiliniz yok?”

Cevaplar muhtelif: Yetiştirme tarzımız, inancımız...

Kadın gazeteci kızıyor:

-Gelecek toplantıya mutlaka kendinize sevgili yapacaksınız. Yoksa gelmeyin...!

Ya KADEM ya Üsküdar Belediyesi cevap versin!

Fehmi Çalmuk’un rezil iftirasıyla ilgili KADEM ve Üsküdar Belediyesi'nin iddiaya cevap vermesi ve konuya açıklık getirmesi bekleniyor.