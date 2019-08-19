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"Ya İnovasyon Yap Ya da Yok Ol" projesi

“Ya İnovasyon Yap Ya da Yok Ol” projesi açılış toplantısında konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:25
"Ya İnovasyon Yap Ya da Yok Ol" projesi

“Ya İnovasyon Yap Ya da Yok Ol” projesi açılış toplantısında konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Yavuz, “İnovasyon becerileri geleceğin bireylerinin sahip olması gereken olmazsa olmaz bir yeteneği olacaktır” dedi.


OMÜ Proje ve İnovasyon Gençlik Grubu tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansınca desteklenen"Ya İnovasyon Yap Ya da Yok Ol" isimli gençlik çalışanlarının hareketliliği projesinin açılış töreni Samsun’da bir özel yurtta gerçekleştirildi. Erasmus ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği kapsamındaki projenin açılışına 8 farklı ülkeden 24 genç ve gençlik çalışanı katıldı.


Açılışta konuşma yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje ve İnovasyon Gençlik Grubu Adına Proje Yasal Temsilcisi Prof. Dr. Metin Yavuz, "Bugün, bilginin ticarileşmesinin yani katma değeri yüksek ürün veya hizmete dönüşmesinin bilinen tek yolu inovasyon yapmaktır. Bu durum bize neden daha fazla inovasyona odaklanmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. İnovasyon için de önce uygun bir ekosistemi oluşturmamız gerekmektedir. İnovasyon özgür ortamları sever. 21.yüzyılın bireylerinin ihtiyaç duyacağı yeteneklerin ana iskeletini ‘iletişim, adaptasyon ve inovasyon’ yetenekleri oluşturmaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği ve giderek hayatımızda daha çok yer kapladığı yeni bir dünya oluşuyor. Teknolojik gelişmeler mesafeleri kısaltıyor ve her türlü iletişim ve üretimin hızını arttırıyor. Değişen bu dengelerin içerisinde yeniye en hızlı uyum sağlayan kazanan olacaktır" diye konuştu.



"Yaşadığımız yüzyılın rekabet ortamında en önemli kavramlarından biri de bilgi ekonomisidir"


Bilgi ekonomisinin temeli ise bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) olduğunu belirten Yavuz, "Ülkelerin eğitim politikaları incelendiğinde, STEM temelli eğitimin devlet politikası olduğu görülecektir. Ülkemizde ise maalesef istenen seviyede değildir. Büyük yatırımlı AR-GE çalışmalarında bilgi paylaşımı kısıtlı olsa da yaşadığımız dijital dünyada bilgi üretimi ve paylaşımı çok hızla gerçekleşmekte ve her geçen gün geometrik olarak artmaktadır. Dahası bu yeni ve sürekli değişen dünya, sizden sürekli üretmenizi daha önemlisi yeni şeyler üretmenizi ve bu değişime ayak duyurmanızı bekliyor. Bu yüzden inovasyon becerileri geleceğin bireylerinin sahip olması gereken olmazsa olmaz bir yeteneği olacaktır. Dünya’da benzer özellikleri olsa da farklı alanlarda kullanılan 300 ün üzerinde inovatif yöntem vardır. Her bireyin kendi istihdam veya uzmanlık alanına uygun en az bir inovatif yöntemi bilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Herkes problem çıkaranı değil çözeni sever” şeklinde konuştu.



Metin Yavuz’un konuşmasının ardından kürsüye gelen Fazıl Kadı Gençlik Merkezi Müdürü Sait Sayar ise, "Milli Mücadele’nin 100. yılında sizleri ağırlamaktan keyif duyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlere yönelik inovasyon eğitimi düzenliyor. Bu tür projelerin daha çok hedefe yönelik çalışmalar olduğunun bilincindeyiz. Diliyorum güzel bir proje geçirirsiniz" ifadelerini kullandı.


Proje 23 Ağustos’ta son bulacak.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:25
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