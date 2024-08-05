Ya hizaya gelirsiniz ya da böyle devam! Gel bakalım buraya küresel çete İnstagram

Instagram'a getirilen erişim engeli devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelineceğini belirterek, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.

48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşeceğini bildirdi.

Yetkililer ile görüşme gerçekleşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bugün saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşecek.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunanUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şu ifadeleri kullandı;

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söylemiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz" diye konuşmuştu.

Instagram neden kapanmıştı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) site bilgileri sorgulama sayfasında, 2 Ağustos itibarıyla Instagram’a erişim engeli kararı alındığı kaydedildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; “uyuşturucuya yönlendirme”, “çocuğa karşı cinsel istismar, “intihara sevk etme”, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar”, “yağma ve nitelikli yağma”, “soykırım suçu”, “devlete karşı savaşa tahrik” gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, "Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz” dedi.