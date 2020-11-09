Ya Hay anlamı nedir?

Hayy kelime anlamı olarak ‘Diri, canlı olan; ölmek şanında olmayan’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kelime anlamı ile beraber El-Hayy ayrıca faziletleri, esması ve zikri bulunmaktadır. Allah'ın (C.C.) 99 ismi Esmaül Hüsna’dan olan Ya hayy, Her şeye hayat veren diriliği sonsuz, can veren manasında bir işe başlarken bir dua anlamında söylenmektedir.

Hayy ne demek?

Sözlükte “yaşamak, diri ve canlı olmak” anlamına gelen hayât (hayevân) kökünden sıfat olup “diri olan, yaşayan” demektir. Râgıb el-İsfahânî, Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan hayat kavramını altı grup içinde mütalaa etmekte, bunların beşinin hakikat veya mecaz mânalarıyla bitkiler, hayvanlar ve insanlar yani fâniler için kullanıldığını söylemekte, Allah’a mahsus olan hayatın ise “ölümsüzlük” (bekā) anlamına geldiğini belirtmektedir. Buna göre hay, “hakkında ölüm geçerli olmayan varlık” demektir (el-Müfredât, “ḥyy” md.). Ebü’l-Bekā el-Kefevî de Allah’a izâfe edilen hayat kavramına mecazi mâna vermenin gerekliliğini vurgular ve bunun ölümsüzlükten ibaret olduğunu söyler (el-Külliyyât, s. 406-407).

Hay Allah’ın zâtî isimleri ve sübûtî sıfatları içinde yer alır ve tenzîhî sıfatlar gibi zât-ı ilâhiyyenin dışında hiçbir şeye taalluk etmez. Hay ismiyle “varlığının başlangıcı olmayan” mânasındaki evvel, “varlığının sonu olmayan” mânasındaki âhir, bâkī ve vâris, “fiilen var olan, mevcudiyeti ve ulûhiyyeti gerçek olan” mânasındaki hak isimleri arasında anlam yakınlığı vardır.

El-Hayy Faziletleri Nedir?

El-Hayy fazileti ve anlamı ile beraber esması ve zikri üzerinden de bilgi alabilirsiniz.

- Uzun ömürlü bir yaşam sürmek ile her türlü muradın gerçekleşmesi adına bu İsmi şerifi 18 kere okunmalıdır,

- 300 bin defa okuyan kişi hasta olmaz,

- El-Hayy İsmi Şerifi misk ve gülsuyu ile yazıldıktan sonra tatlı karıştırıp içen kişi hasta olmaz veya hastalıktan kurtulur,

- Bu isim ile beraber Allah'tan yardım dileyen kişi, sanki bütün isimler ile yardım istemiş şeklinde karşılık bulur,

- Bu İsmi Şerifi ile yardım isteyen kişi tüm sıkıntıları ve dertlerinden, zorluk ve darlığından kurtulur,

El-Hayy Celle Celalühü şeklinde Allah'tan yardım isterken bu şekilde söylenmelidir. İsteği ve amaca bağlı olarak farklı sayılarda dile getirilmesi büyük öneme sahiptir. Böylece yaşamdaki pek çok istek gerçeğe dönüştürülebilir. Ancak bunu temiz bir kap ve iyi niyetle yapmak ayrıca oldukça önemlidir. Bu sayede kişinin isteklerini kabul eder ve yaşam içerisinde pek çok sıkıntı ve dertlerden kurtulma şansı elde edilebilir.