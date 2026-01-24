Ya etek giyiyorlar ya da... Kadınların arkasına sığınıyorlar

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Eli kanlı terör örgütü SDG/YPG, silahlı terör unsurlarıyla çekile çekile Kürt etnik kimliğini istismar ettiği Ayn el Arap ve Kamışlı-Derik-Haseke hattına sıkıştı. 100 bin kişilik balon ordusu 24 saatte patlayan ve elinde kalan bölgelerde masum Araplara yönelik katliam başlatan YPG/PYD ve siyasi uzantıları, ayakta kalmak için yeniden kadınları sahaya sürdü. Terör örgütünün erkek teröristleri, köşeye her sıkıştığında etek giyerek çatışma bölgesinden sıvışırken, bir teröristin saç örgüsünün kesilmesini bahane eden terör sempatizanı kadınlar, eli kanlı örgütü aklamak ve cinayetlerini masum göstermek için saç örme kampanyası başlattı. Rakka’da bir kadın teröristin örgülü saçlarının kesilip teşhir edildiği iddialarına tepki gösteren binlerce örgüt sempatizanı kadın, sosyal medyada yayınladıkları videolarda “Saçlarımız onur, hafıza ve direnişin sembolüdür” şeklinde algı mesajı verdi. Terör çevrelerinin başlattığı saç örgülü algı operasyonuna DEM Partili kadın milletvekillerinin de sosyal medyada yayınladıkları görüntülerle katılması, kamuoyunda tepki çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerlere kadar eğilerek elini öptüğü ve “İzledim ve çiçek verdim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim” dediği Kürt soprano Pervin Chakar da saçlarını ördüğü paylaşımla SDG/YPG’ye destek kampanyasına katıldı.

AK Parti 24-27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat; “Terör örgütü mensubu kızların ellerinde silah olacağına saçlarını örsünler. Ama bunlar YPG’yi ayağa kaldırmak için algı yapmaya çalışıyorlar. ABD, YPG ile ortaklığın bittiğini açıkladı. Türkiye’de terörsüz Türkiye süreci başarıyla yürütülüyor. Biz diyoruz ki, ülkemizin içinde huzur olsun, demokratik haklar herkese eşit olsun. YPG’nin Suriye’de sözde 100 bin kişilik ordusu var diye sırtlarını onlara dayamaya çalışmak, ülkede huzursuzluk çıkarmak, kendileriyle çelişmesidir DEM Partililerin. Çünkü Terörsüz Türkiye süreci için kurulan komisyona AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti haricindeki diğer partiler gibi DEM Parti de katıldı. Bu süreç yolunda giderken ve sona yaklaşılmışken DEM Parti’nin heyet kurup Kamışlı’ya geçmesi ve örgüte destek vermesi yanlıştır. Ben DEM Parti’nin kendi iradesiyle bunu yaptığına inanmıyorum. Kandil istemiştir onlar da yapmıştır. Kandil, YPG’nin sözde komutanı Şahin Cilo’ya ve benim oğlumun katili olan, dersane katliamını planlayan Ferman Hüseyin’e ‘10 Mart mutabakatına uymayacaksın’ dedi. ‘Elindeki kazanımları vermeyeceksin’ dedi. Buna ne hakları vardı? ” diye konuştu. Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer de şunları söyledi: “Bu bölgelerde, kadınların saç örmesi, savaş ilanı anlamına gelen bir gelenektir. Ama beyaz tülbentler baştan çıkarılıp yere atılırsa, barış istendiği anlamı taşır. Biz DEM Partililerin ne yapmak istediğini anlamadık. O kadar güzel bir terörsüz Türkiye süreci başlayıp olumlu bir şekilde sona yaklaşırken, DEM Parti’nin önce Nusaybin’de grup toplantısı yapması, sınıra yürümesi, sonrasında heyet kurup Kamışlı’ya giderek terör örgütüne destek ziyaretleri yapması hepimizi şaşırttı. İnşallah eski terör dönemine dönmek istemiyorlardır. PKK silah bıraktı ama YPG silah bırakmadı. Çünkü onları kullanan emperyalist güçler silah bırakmalarına izin vermedi. Ancak ABD’nin onlarla işinin bittiğini açıklayarak kullanıp atması, aleme ibret gibiydi. Bizim DEM Parti’den beklentimiz, YPG’ye silah bırakması için telkinde bulunmasıyken, çıkmışlar saç örme algısıyla savaş çağrısı yapıyorlar. Anladığımız kadarıyla yine Kürt çocuklarını alıp savaştırmak istiyorlar. Kendi çocukları lüks kolejlerde, pahalı üniversitelerde. Tatillerde geziyorlar. Kendi çocuklarını niye göndermiyorlar? Yeter artık. Türkiye’de de bölgede de herkes barış istiyor. Yıllardır barış nutukları atıyorlardı. Niye şimdi Suriye’deki terör örgütüne destek veriyorlar. Bunlar terörsüz Türkiye sürecini yine ilk süreçte yaptıkları gibi sabote edip bitirme peşindeler” dedi.