Dosya uzantıları, bilgisayar kullanıcılarına dosyaları kolayca tanımlama ve yönetme olanağı sağlar. Ayrıca, dosyaları belirli uygulamalarla ilişkilendirerek, doğru programın otomatik olarak açılmasını sağlarlar. Xlsx nedir, bilgisayarda ve telefonda xlsx uzantılı dosyalar nasıl açılır şeklindeki sorulara ofis uygulamalarının kullanıcı kılavuzlarını ve belgelerini inceleyerek yanıt bulmak mümkündür.

XLSX Nedir?

XLSX, Microsoft Excel tarafından kullanılan bir dosya biçimidir. "XLSX" genellikle elektronik tablolar oluşturmak, düzenlemek ve depolamak için kullanılan Excel belgelerinin dosya uzantısı olarak görülür. XLSX dosyaları, metin, sayılar, formüller, grafikler ve diğer veri türlerini içerebilir ve genellikle işletmelerde, eğitimde, araştırmada ve kişisel kullanımlarda yaygın olarak kullanılır.

Bilgisayarda ve Telefonda XLSX Uzantılı Dosyalar Nasıl Açılır?

Bilgisayarda

Microsoft Excel: XLSX dosyaları genellikle Microsoft Excel programıyla açılır. Eğer bilgisayarınızda Microsoft Excel yüklü değilse, Microsoft'un resmi web sitesinden Excel Viewer gibi ücretsiz bir programı indirip kullanabilirsiniz.

Ücretsiz Yazılımlar: LibreOffice veya OpenOffice gibi ücretsiz ofis yazılımları da XLSX dosyalarını açabilir. Bu yazılımları indirip yükledikten sonra dosyayı bu programlarla açabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çevrimiçi Ofis Uygulamaları: Google Sheets gibi çevrimiçi ofis uygulamaları da XLSX dosyalarını açabilir. Tarayıcınızdan Google Sheets'e giriş yapın ve dosyayı yükleyin veya doğrudan açın.

Telefonda

Ofis Uygulamaları: Akıllı telefonunuzda Office uygulamalarını kullanarak XLSX dosyalarını açabilirsiniz. Microsoft Excel, Android ve iOS cihazlar için ücretsiz olarak mevcuttur.

Üçüncü Taraf Uygulamalar: Google Play Store veya App Store'dan XLSX dosyalarını açabilen üçüncü taraf ofis uygulamalarını indirebilirsiniz. Örneğin, Google Sheets veya WPS Office gibi.

Çevrimiçi Ofis Uygulamaları: Mobil tarayıcınızı kullanarak çevrimiçi ofis uygulamalarına erişebilirsiniz. Google Sheets gibi çevrimiçi ofis uygulamaları mobil cihazlarda da çalışabilir.