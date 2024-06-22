Xiaomi’nin SUV'u ortaya çıktı

Xiaomi, elektrikli otomobil girişimlerine hız verdi. İlk elektrikli aracı SU7 için teslimatları hızlandırmak isteyen Xiaomi, bu kapsamda ikinci modeli için de harekete geçti. Kod adı Xiaomi MX11 olan SUV modelinin, Çin’de casus görüntüleri ortaya çıktı.

Xiaomi MX11 kod adlı SUV neler vadediyor?

Çin’de yakalanan casus çekimler, Xiaomi’nin mevcut SUV konseptini koruyacağını gösteriyor. SU7 ile benzer bir tasarıma sahip olan MX11; ince bir kaput ve gösterişli farlara sahip olacak gibi duruyor. Ayrıca tavana monte edilmiş çakıl taşı şeklinde bir lazer radarı da dikkat çekiyor.

MX11’de yana monte edilmiş kameralar ve sarı fren kaliperleri bulunuyor. Jantlar ise çok kollu alaşım gibi görünüyor. Arka tarafında MX11, fastback benzeri bir eğimli tavana sahip. Bu da aslında SUV ve coupe arasında olacağını gösteriyor. Bu detayların SU7’nin görünümünü anımsattığını söylemek mümkün.

Haziran ayında ilk elektrikli aracını piyasaya süren Xiaomi’nin, SUV modelinin hibrit versiyona da sahip olacağı aktarıldı. Daha fazla menzil için hibrit teknolojisini benimseyecek Xiaomi, elektriğe alternatif oluşturmuş olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Xiaomi ilk modellerini BYD’nin blade bataryalarını kullandı. Yeni SU7 modellerinde ise CATL’nin batarya teknolojisinden de faydalanacak. İkinci modelde ise CATL bataryalara daha fazla ağırlık verilecek.

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