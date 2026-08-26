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Kemaliye’de köy yandı: 8 ev zarar gördü

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IHA Giriş Tarihi:

Kemaliye’de köy yandı: 8 ev zarar gördü

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında 8 ev zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Kemaliye’de köy yandı: 8 ev zarar gördü

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Kışlacık köyünde yangın çıktığı ihbarının ulaşmasının ardından Kemaliye Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

#2
Foto - Kemaliye’de köy yandı: 8 ev zarar gördü

Yangının kontrol altına alınması ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve orman ekipleri de gönderildi.

#3
Foto - Kemaliye’de köy yandı: 8 ev zarar gördü

Yangında 8 ev zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

#4
Foto - Kemaliye’de köy yandı: 8 ev zarar gördü

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