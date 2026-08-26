Kemaliye’de köy yandı: 8 ev zarar gördü
Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında 8 ev zarar görerek kullanılamaz hale geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında 8 ev zarar görerek kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Kışlacık köyünde yangın çıktığı ihbarının ulaşmasının ardından Kemaliye Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra sağlık ve orman ekipleri de gönderildi.
Yangında 8 ev zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.
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