Xiaomi'nin kullanıcı verilerini kaydettiği iddia ediliyor

Güvenlik uzmanlarının ortaya çıkardığı Xiaomi cihazlarının veri kaydettiğiyle ilgili raporlardan sonra şimdi de kullanıcıların bu durumu nasıl engelleyeceği ile ilgili tartışmalar çıktı.

Forbes tarafından yayınlanan bir dizi rapor Xiaomi’nin akıllı telefonlarında kullanılan tarayıcıların kullanıcı verilerini kaydettiğini ileri sürmüştü. Siber güvenlik konusunda uzman olan Gabi Cirlig verdiği röportajda firmanın Redmi Note 8 cihazının kullanıcı verilerini izlediğini ve cihazda varsayılan olarak yer alan tarayıcının yapılan aramaları ve ziyaret edilen internet sitelerini kaydettiğini aktarmıştı.

Forbes bu durumun hemen ardından bu hafta başında Xiaomi firması tarafından geliştirilen Mint Browser isimli tarayıcının verileri nasıl topladığını açıklayan bir makale paylaştı. Bu makaleye yanıt olarak da Xiaomi, tarayıcıdaki veri toplama ve depolama süreci hakkındaki düşüncelerin yanlış olduğunu bildirerek hakkında ortaya atılan tüm iddiaları yalanladı. Şirket, kullanıcı izni olmadan herhangi bir veri toplanmadığını ve verilerin kullanılmadığını kesin bir dille açıkladı.

Geliştirilmiş Gizli Mod

Mint Browser gizli moddayken veri toplamayı devre dışı bırakmak için bir ayar eklerken, Xiaomi’nin blog sayfasında hem Mint Browser hem de Mi Browser Pro’yu kapsayan bir güncelleme ve açıklama yazısı yayınlandı. Açıklamaya göre tarayıcının ayarlar kısmından ulaşılacak gizlilik ayarları kısmından yapılacak ‘Geliştirilmiş Gizli Mod’ ayarıyla verilerin kontrolü sağlanmış oluyor. Yeni bildirilen bu güncellemenin işe yarayıp yaramadığına dair kullanıcı yorumlarının ne şekilde olacağı merakla bekleniyor.