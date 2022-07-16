Xiaomi’nin ilk otomobilinin çıkış tarihi belli oldu

Xiaomi, elektrikli otomobil dünyasına giriş yapmak için adımlarını hızlandırmış durumda. Çinli üreticinin ilk elektrikli otomobili için çıkış tarihi verildi. İddiaya göre Xiaomi, sadece bir ay sonra, Ağustos’ta ilk otomobil prototipini açıklayacak.

Xiaomi, ilk otomobilini Ağustos’ta tanıtabilir

Çinli bir kaynak olan Sina Tech, Xiaomi’nin ilk otomobiliyle ilgili önemli bilgilere sahip olduğunu iddia etti. Xiaomi kurucusu ve CEO’su Lei Jun tarafından gerçekleştirilecek lansman kapsamında önümüzdeki Ağustos ayında Xiaomi Auto’nun ilk modelini görebiliriz.

Aslında Xiaomi’nin otomobil dünyasına çoktan giriş yaptığını biliyoruz. Bir süre önce Xiaomi Auto markasını tescil ettirdi ve yüzlerce çalışanını bu şirkete kaydırdı. Yeni sızıntıyla birlikte Xiaomi Auto’nun ilk resmi prototipi için tanıtım tarihi de ortaya çıkmış oldu.

Çinli bir tasarım firması olan HVST Automobile Design’ın konseptine dayanan yeni Xiaomi modeli, Ağustos lansmanından sonra sürüş testlerine başlayacak. İddiaya göre elektrikli aracın kış testleri de dahil olmak üzere farklı yol koşullarında sürülecek.

Xiaomi’nin fiyat konusunda oldukça iddialı olduğunu belirtelim. A+ seviye araçların 150 bin ila 200 bin RMB (22 bin ila 29 bin dolar); B+ kategorisinin ise 200 bin ila 300 bin RMB (29 bin ila 44 bin dolar) arasında olacağı iddia edildi.

Çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlayan Xiaomi Auto, ilk aşamada yılda 150 bin araç üretmeyi ve ve ilk modelini 2024’te üretim hattından çıkarmayı hedefliyor.

Ar-Ge ekibinin 1000’den fazla kişi çalışıyor ve bu sayının Ağustos lansmanından sonra artırılması planlanıyor. Çinli üreticinin ilk aşamada 4 farklı model piyasaya sürmesi bekleniyor.

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