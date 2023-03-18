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Teknoloji Xiaomi'nin gözlüğü nakit para ve kredi kartını tarihe gömecek!
Teknoloji

Xiaomi'nin gözlüğü nakit para ve kredi kartını tarihe gömecek!

Xiaomi'nin QR kod okuyabilen bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Söz konusu gözlük, pek çok imkanın yanı sıra ödeme yapabilme imkanı dahi sunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 11:41:00 -
Xiaomi'nin gözlüğü nakit para ve kredi kartını tarihe gömecek!

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı ürün kategorilerinden bir tanesi de artırılmış gerçeklik gözlükleri. Sektörde iddialı işler yapmaya çalışan Xiaomi'nin son patenti, tüketicilerin artırılmış gerçeklik gözlüklerine olan yaklaşımını değiştirecek gibi görünüyor.

Şirketin geldiği son aşama, Çin Patent Ofisi tarafından paylaşılan belgelerle gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan patente göre Xiaomi, QR kod entegreli yeni bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor. Gözlükteki sistem, artırılmış gerçeklik gözlüğünü takan bir kişinin saniyeler içerisinde ödeme yapmasına imkan tanıyacak. Nakit para ve kredi kartı ile uğraşmak, Xiaomi müşterileri için zaman kaybından ibaret olacak gibi görünüyor. Tabi öncelikle patentlenen teknolojinin gerçek bir üründe kullanılması gerekiyor...

Patent belgelerinde yer alan bilgiler, Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı teknolojiyi gözler önüne seriyor. Buna göre artırılmış gerçeklik gözlüğü, kullanıcının çevresini tarayabilen özel sensörlere sahip. Bulunulan ortamda ödeme işlemleriyle ilgili bir QR kod tespit edilirse, Xiaomi'nin artırılmış gerçeklik gözlüğü güvenliği sağlamak için kimlik doğrulama işlemi başlatıyor. Bu aşama başarılı bir şekilde tamamlanınca da sunucu bağlantısı kuruluyor ve ödeme işlemi resmen başlamış oluyor. Üstelik tüm bu süreç sadece birkaç saniye içerisinde tamamlanıyor.

Xiaomi'nin patentlediği artırılmış gerçeklik gözlüğü hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırmaya yönelik gibi görünüyor.

QR kod entegrasyonuna sahip artırılmış gerçeklik gözlüğünün ne zaman piyasaya sürüleceği ve maliyetinin ne olacağı gibi hususlar hala belirsizliğini koruyor.
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Kaynak: teknolojioku.com

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