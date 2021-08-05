Xiaomi'den Türkiye kararı: Yola çıktılar

Xiaomi, resmi Türkiye hesabından yangın olaylarına ufak da olsa bir destek sağlayacağını duyurdu.

Türkiye'de yangın olayları bir süredir herkesi derinden etkilemiş durumda. Antalya'da başlayan orman yangınları kısa sürede farklı şehirlerde de meydana geldi. Artan hava sıcaklığı ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlar önüne geçilemez bir hal aldı.

Türkiye, orman yangınları mücadelesine sekiz gündür devam ediyor. Böyle bir durumda gelebilecek her yardım önemli. Xiaomi de Türkiye'deki yangın olaylarına yardım edeceğini resmi Instagram hesabından duyurdu.

Çinli şirket resmi Türkiye hesabında yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta ülkemiz genelinde meydanda gelen ve halen devam eden orman yangınları sebebiyle çok üzgünüz. Yaşanan bu zor günlerde bölgedeki ihtiyaçları da göz önüne alarak resmi ekosistem distribütörümüz Dora A.Ş.'yle birlikte yangından etkilenen vatandaşlarımızın ve yardım görevlilerinin bulunduğu Bodrum ve Marmaris Afet Koordinasyon Merkez'lerine iletilmek üzere power banklerimiz yola çıktı. Tüm iyi dilek ve temennilerimiz bu trajik afetten etkilenen vatandaşlarımızla. Yaşamını ve yaşam alanlarını kaybeden tüm canlılar için de derin bir üzüntü duyuyoruz. Umarız ki devam eden yangınlar en kısa sürede söndürülüp yaralar sarılır. Ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye hala 7 ilde 16 yangınla mücadele ediyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da devam eden yangınlar ile ilgili bir açıklamada bulundu. Dünya genelinde bir sıcaklık artışına dikkat çeken NASA, 1980'lerden beri görülmeyen aşırı sıcaklar ile boğuştuğumuzu belirtti.