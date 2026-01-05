Xiaomi'den "Titan" gibi hamle! Redmi Note 15 serisi Türkiye için gün sayıyor!

Akıllı telefon dünyasının en popüler serilerinden biri olan Redmi Note ailesinin en yeni üyeleri; Note 15, 15 Pro ve 15 Pro+, Türkiye pazarına giriş yapıyor. 15 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenecek görkemli bir lansmanla fiyatları açıklanacak olan seri, bu kez sadece hız ve kamerasıyla değil, "Titan Dayanıklılığı" adını verdiği çelik gibi sağlam yapısıyla ezber bozmaya hazırlanıyor. 2026 yılının ilk büyük teknoloji bombası olan bu seri, telefonunu sık sık düşürenler için adeta bir can simidi olacak.

Xiaomi Türkiye Pazarlama Direktörü Wang Bing, yeni serinin felsefesini anlatırken "gerçek dayanıklılık" vurgusu yaptı. Günlük hayatın zorlu koşullarına karşı geliştirilen "Redmi Titan" yapısı sayesinde bu cihazlar, 2,5 metreye kadar olan sert düşüşlere karşı direnç göstererek SGS Premium Performans Sertifikası’nı almayı başardı. Wang Bing, odağa sadece işlemci gücünü değil, uzun yıllar güvenle kullanılabilecek sağlam bir gövdeyi aldıklarını belirterek rakiplerine gözdağı verdi. Darbelere ve yoğun kullanıma karşı onaylı bir zırhla gelen Redmi Note 15 serisi, teknoloji meraklıları tarafından şimdiden "kırılmaz telefon" olarak etiketlendi bile.