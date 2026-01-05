  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir

Hindistan'da 5 yıldır mahkemesiz gözaltı var Müslümana adalet yok

Ankara’da Mansur’a isyan! Su yok fatura çok

Uyuşturucu bahane emperyalizm şahane!: Trump çöktü petrol hisseleri fırladı!

2 milletvekili daha AK Parti’ye geçiyor: Biri DEVA’dan, biri CHP’den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Yunanistan’ın fişini kim çekti! Erdoğan’ın o fotoğrafı sonrası hava sistemleri çöktü

Ticaret Bakanlığı göz açtırmayacak! Fahiş fiyatla mücadelede kararlılık

Maduro Guerra, "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek” İşbirlikçiler ortaya çıkacak

Cumhuriyet’ten benzeri görülmemiş ihanet! Haydut ABD’ye adeta 'Türkiye'ye saldır' mesaj verdiler
Teknoloji Xiaomi'den "Titan" gibi hamle! Redmi Note 15 serisi Türkiye için gün sayıyor!
Teknoloji

Xiaomi'den "Titan" gibi hamle! Redmi Note 15 serisi Türkiye için gün sayıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Xiaomi'den "Titan" gibi hamle! Redmi Note 15 serisi Türkiye için gün sayıyor!

Teknoloji devi Xiaomi, Türkiye’deki kullanıcılarını heyecanlandıracak resmi duyuruyu yaptı.

Akıllı telefon dünyasının en popüler serilerinden biri olan Redmi Note ailesinin en yeni üyeleri; Note 15, 15 Pro ve 15 Pro+, Türkiye pazarına giriş yapıyor. 15 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenecek görkemli bir lansmanla fiyatları açıklanacak olan seri, bu kez sadece hız ve kamerasıyla değil, "Titan Dayanıklılığı" adını verdiği çelik gibi sağlam yapısıyla ezber bozmaya hazırlanıyor. 2026 yılının ilk büyük teknoloji bombası olan bu seri, telefonunu sık sık düşürenler için adeta bir can simidi olacak.

Xiaomi Türkiye Pazarlama Direktörü Wang Bing, yeni serinin felsefesini anlatırken "gerçek dayanıklılık" vurgusu yaptı. Günlük hayatın zorlu koşullarına karşı geliştirilen "Redmi Titan" yapısı sayesinde bu cihazlar, 2,5 metreye kadar olan sert düşüşlere karşı direnç göstererek SGS Premium Performans Sertifikası’nı almayı başardı. Wang Bing, odağa sadece işlemci gücünü değil, uzun yıllar güvenle kullanılabilecek sağlam bir gövdeyi aldıklarını belirterek rakiplerine gözdağı verdi. Darbelere ve yoğun kullanıma karşı onaylı bir zırhla gelen Redmi Note 15 serisi, teknoloji meraklıları tarafından şimdiden "kırılmaz telefon" olarak etiketlendi bile.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Yurt dışından telefon getirenler yandı! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan kritik IMEI uyarısı Bir pasaporta bir telefon...
Yurt dışından telefon getirenler yandı! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan kritik IMEI uyarısı Bir pasaporta bir telefon...

Teknoloji

Yurt dışından telefon getirenler yandı! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan kritik IMEI uyarısı Bir pasaporta bir telefon...

Son telefon görüşmesi ortaya çıktı! Kaçırılan Maduro'nun son saatleri
Son telefon görüşmesi ortaya çıktı! Kaçırılan Maduro'nun son saatleri

Dünya

Son telefon görüşmesi ortaya çıktı! Kaçırılan Maduro'nun son saatleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23