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Teknoloji

Xiaomi yeni OLED TV'sini 10.yılına özel olarak çıkaracak

Xiaomi şeffaf OLED teknolojili televizyonunu 10.yılına özel olarak üretecek. Peki Xiaomi yeni OLED TV'si nerede satışa çıkacak? Xiaomi yeni OLED TV'nin başlangıç fiyatı nedir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:14:00 - 2020-08-12 12:16:08
Xiaomi yeni OLED TV'sini 10.yılına özel olarak çıkaracak

Çinli teknoloji üretici Xiaomi, 10. yılına özel OLED TV'sini satışa çıkaracağını duyurdu. Şeffaf OLED'e sahip olacak olan televizyon özellikleri ile gerçekten ilgi çekiyor.

"Şeffaf OLED ile su üstünde gibi gözüken görüntü"

Xiamo'nin bu yeni OLED TV'sinde bütün teknik aksamını ekranın arka yeri yerine, dairesel şeklinde olan tabanına koyulması ile birlikte şeffaf OLED kendisini gösteriyor. Bu teknoloji sayesinde televizyon açık olmadığında arka plan görmenizi engelleyen yansıtıcı bir katot katmanı bulunsada kısmen görülebiliyor. Ayrıca görüntünün net olması için arka planda herhangi bir siyah fonun olmasına da gerek bulunmuyor. 

Xiaomi'nin yeni OLED TV'si 120Hz yenileme hızına, 1ms yanıt süresine, 150.000: 1 kontrast oranına ve DCI-P3 renk profiline sahip. Gel gelelim ürünün fiyatına, bu benzersiz, dünyada ilk kez kullanılacak olan teknolojinin, kullanıcılar için olan maliyeti 7000 dolar olarak belirlendi. Xiaomi'nin yeni OLED TV'sini 10.yılına özel Çin'de satışa sunması daha sonrasında dünyaya ihraç etmesi bekleniyor. Ülkemize ne zaman geleceği belli olmayan OLED TV, gelmesi halinde fiyatı güncel kur ile birlikte (51.000 TL+ vergiler) şeklinde olması bekleniyor

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