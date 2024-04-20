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Otomotiv Xiaomi SU7 listeleri alt üst etti! İşte satış rakamları
Otomotiv

Xiaomi SU7 listeleri alt üst etti! İşte satış rakamları

Yeniakit Publisher
2024-04-20 10:03:00 -
Xiaomi SU7 listeleri alt üst etti! İşte satış rakamları

Akıllı telefon pazarının en büyük şirketlerinden Xiaomi, yakın zamanda piyasaya sürdüğü ilk elektrikli otomobili SU7 ile konuşulmaya devam ediyor. Özellikle rekabetçi fiyatı ile pazarı sallayan Xiaomi SU7, şirket CEO’sunun da tahminlerini yıktı. İşte ayrıntılar…

Xiaomi, ana vatanı Çin’de 28 şehirdeki 59 mağaza üzerinden SU7 satışı yapıyor. Elektrikli aracın başlangıç fiyatı 29 bin 870 dolar iken, en üst versiyon 41 bin 500 dolar. Buna göre rakiplerine kıyasla rekabetçi fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim satış rakamları da bunu ortaya koydu.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, SU7 satış rakamlarının başlangıçta tahmin ettiğinin üç ila beş katı arasında olduğunu belirtti. Jun, aracın kaç adet sattığını açıklamasa da satışlardan memnun gibi görünüyor. Öte yandan firma, teslimatlara yetişmekte zorlandığı için üretim kapasitesini artırmaya çalışıyor. Bu da rakamlara yansıyacaktır.

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Xiaomi SU7 için Standart, Pro ve Max Performance için üç seçenek bulunuyor. Bunlar sırasıyla 29 bin 900 dolar, 34 bin dolar ve 41 bin 500 dolara tekabül ediyor. Menzilleri ise sırasıyla 700 km, 830 km ve 800 km şeklinde.

Xiaomi SU7 Standard fiyatı: 215 bin 900 yuan (29 bin 870 dolar)

Xiaomi SU7 Pro fiyatı: 245 bin 900 yuan (34 bin dolar)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Xiaomi SU7 Max Performance fiyatı: 299 bin 900 yuan (41 bin 500 dolar)

Xiaomi SU7 Standard, SU7 Pro ve SU7 Max Performance özellik karşılaştırması;

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