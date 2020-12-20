Xiaomi Redmi 9 Power tanıtıldı! İşte özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, orta segment model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Redmi 9 Power modelini tanıtacağını duyurmuştu. Beklenen açıklama geldi ve Xiaomi, orta segment yeni akıllı telefon modeli Redmi 9 Power'ı resmen tanıttı. Redmi 9 Power, batarya ve kamera özellikleriyle dikkat çekti. Peki yeni telefon neler vadediyor?

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.53 inçlik IPS LCD ekranla gelen Redmi 9 Power, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 662 yonga setinden alıyor.

Telefonun ön kısmında 8 Megapikel selfie kamera; arka kısmında ise 48 Megapiksel, 8 Megapiksel ultra geniş açılı, 2 Megapikel makro, 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.

Redmi 9 Power'da 6000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Redmi 9 Power fiyatı

Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan telefonun satış fiyatı 120 Euro olarak belirlendi.