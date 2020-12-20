  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Xiaomi Redmi 9 Power tanıtıldı! İşte özellikleri
Teknoloji

Xiaomi Redmi 9 Power tanıtıldı! İşte özellikleri

Xiaomi'nin orta segment yeni akıllı telefon modeli Redmi 9 Power tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı...

Yeniakit Publisher
2020-12-20 02:00:00 -
Xiaomi Redmi 9 Power tanıtıldı! İşte özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, orta segment model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde Redmi 9 Power modelini tanıtacağını duyurmuştu. Beklenen açıklama geldi ve Xiaomi, orta segment yeni akıllı telefon modeli Redmi 9 Power'ı resmen tanıttı. Redmi 9 Power, batarya ve kamera özellikleriyle dikkat çekti. Peki yeni telefon neler vadediyor?

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.53 inçlik IPS LCD ekranla gelen Redmi 9 Power, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 662 yonga setinden alıyor.

Telefonun ön kısmında 8 Megapikel selfie kamera; arka kısmında ise 48 Megapiksel, 8 Megapiksel ultra geniş açılı, 2 Megapikel makro, 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.

Redmi 9 Power'da 6000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Redmi 9 Power fiyatı

Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan telefonun satış fiyatı 120 Euro olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti
Gündem

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de aklınca boy ölçüşmeye kalkan Yunanistan, 2021 yılındaki bütçelerindeki silahlanma payını 5 kat artırdı. Konuya i..
3 bin 500 yıllık altın varaklı Tevrat şok etti!
Yerel

3 bin 500 yıllık altın varaklı Tevrat şok etti!

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri yaptığı operasyon sonucunda altın varaklı Tevrat ele geçirdi. Tevrat'ın 3 bin 500 yıllık olup sağlam ka..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay