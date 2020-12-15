Xiaomi o iddiaları doğruladı! Redmi kullanıcılarına kötü haber

Çinli teknoloji devi Xiaomi, MIUI 12 Global sürümünü Mayıs ayında duyurmuştu. Yayınlanan güncelleme takvimine göre Redmi 7, Redmi Y3, Redmi 6 ve Redmi 6A gibi cihazlar MIUI 12 Global Stable güncellemesini ikinci aşamada alacaktı. Ancak bir süredir, söz konusu modellerin MIUI 12 güncellemesi almayacağı söyleniyordu.

Şirket, konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak Redmi 7, Redmi Y3, Redmi 6 ve Redmi 6A modellerinin MIUI 12 Global Stable güncellemesini almayacağını doğruladı. Karara gerekçe olarak uyumluluk ve performans sorunları gösterildi.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamada, "Lütfen, belirttiğimiz cihaz modellerinin uyumluluk ve performans sorunları nedeniyle MIUI 12 güncellemesi almayacağını unutmayın. Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6A, Redmi 6 cihazlarımıza güncelleme gelmeyecek. Redmi 7 ve Redmi Y3 MIUI güncellemelerine göz kulak oluyoruz. Xiaomi'nin şu ana kadar bu cihazlar için kaç güncelleme yaptığını görmek için MIUI Güncelleme İzleyici bölümüne bakabilirsiniz. MIUI 12, aşamalı olarak tüm uygun cihazlara dağıtılır. Özel MIUI bölümümüzle MIUI 12 güncellemelerini takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.