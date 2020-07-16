  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Xiaomi, Mi Electric Scooter 1S ve Pro 2 modellerini tanıttı

Birçok akıllı cihazıyla kullanıcıların beğenisini üzerinde toplayan Xiaomi, elektirikli bisikletleri olan Scooter 1S ve Pro 2'yi tanıttı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:50:00 - 2020-07-16 12:57:04
Xiaomi, Mi Electric Scooter 1S ve Pro 2 modellerini tanıttı

MARTI gibi ulaşım servislerinin hızla yaygınlaşmasıyla günümüzde elektrikli scooterlara olan ilgi artıyor.Özellikle metropol kentlerde trafik sıkışıklığı scooter kullanımını cazip hale getiriyor.

Çin'in lider markaların olan Xiaomi,yaptığı lansmanda daha önceki hali hazırda Mijia M365’in yenilenmiş versiyonu olan Mi Electric Scooter 1S ve Mi Electric Scooter Pro 2'i modellerini tanıttı.

30 km menzil ve 250 w bataryası bulunan Mi Electric Scooter,12 kg ağırlığında olmasıyla 25 km hıza kadar çıkabiliyor ve %14 eğime kadar çekiş sağlıyabiliyor.Üst versiyon olan Mi Electric Scooter Pro 2 ise daha iyi kablolama ve daha iyi soğuyabilen pil iyileştirmeleri ile amiral gemisi scooter olmakta iddialı.14 kg ağırlığa ve 300 w batarya sahip olan Mi Electric Scooter Pro 2 maksimum 25 km hıza çıkabiliyor ve %20 eğimde tırmanmayı mümkün kılabiliyor.Ayrıca Pro 2'nin ön tekerinde bir adet disk freni bulunuyor. Bakıldığı zaman 25 km hız az gibi gözüksede bir çok ülkede yasal zorunluluk olarak belirlenmiş.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı