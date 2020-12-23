Resmi tanıtım etkinliği öncesinde Xiaomi Mi 11 fiyatı ve özellikleri sızdırıldı. Xiaomi Mi 11 özellikleri ile yine amiral gemisi seviyesinde bir telefon olarak karşımıza çıkarken, fiyatı ile rakipleri karşısında büyük bir alternatif olacak.

Xiaomi Mi 11 özellikleri

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi, 196.4 gram ağırlığında. Bir önceki modelin yani Mi 10’un 208 gram olduğunu dikkate alırsak, 10 gramdan fazla bir hafifleme söz konusu. Tabi bunun kullanıcı gözündeki önemi ayrı bir tartışma konusu.

Mi 11’in 6.67 inç büyüklüğündeki kavisli AMOLED ekranı, delikli bir yapı ile karşımıza çıkacak. 120 Hz yenileme hızı ve Quad HD+ çözünürlük sunan bu ekranın yer aldığı telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 888’den alacak.

Qualcomm’un üst seviye veya diğer adıyla amiral gemisi telefonlar için geliştirdiği Snapdragon 888 işlemciyi, 2021’de sıkça göreceğiz. Galaxy S21 serisinin ABD’de satışa sunulan versiyonları da, bu işlemciden güç alacak.

Arka tarafta 108 Megapiksel + 13 Megapiksel + 5 Megapiksel olmak üzere üç kamera yer alacak. MIUI 12 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi ile gelen telefon, 4780 mAh bataryadan beslenecek. 50W hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın kısa sürede dolmasını sağlayacak olan Xiaomi, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama şeklinde iki seçenek sunacak.

Xiaomi Mi 11 fiyatı ne kadar?

Başlangıç modeli yani 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya için Xiaomi Mi 11’in fiyatı, 685 dolar civarında olacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan modelin ise 735 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.