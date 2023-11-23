Xi Jinping’den, BRICS Zirvesi’nde Gazze için ateşkes çağrısı

Xi, Filistin-İsrail meselesinde BRICS'in adalet ve barışı destekleyen sesini duyurmasının önemini vurguladı. Bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne ve insani felakete yol açtığını, çatışmaların bölge dışına yayılma riskini taşıdığını ve Çin tarafının bu durumdan ciddi kaygı duyduğunu belirtti.

“Gazze’deki insanları toptan cezalandıran zorla yer değiştirme, su, elektrik ve petrol kesintilerinin durdurulması zorunlu”

Xi, zirvedeki konuşmasında, çatışmalardaki tüm taraflara ateşi ve düşmanlıkları derhal durdurmaları, sivilleri hedef alan şiddet ve saldırıları sonlandırmaları ve daha fazla can kaybı ve acıyı önlemek için rehineleri serbest bırakmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, insani yardımların güvenli ve sorunsuz şekilde geçişinin sağlanması, Gazze’deki insanlara insani yardımın genişletilmesi ve Gazze’deki insanları toptan cezalandıran zorla yer değiştirme, su, elektrik ve petrol kesintilerinin durdurulmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

“Daha etkili uluslararası barış konferansları düzenlenerek Filistin sorunu kapsamlı, adaletli ve kalıcı bir şekilde çözülmeli”

Xi, uluslararası toplumu çatışmaların tırmanmasını ve Orta Doğu'nun istikrarı üzerindeki etkisini önlemek için somut tedbirler almaya çağırdı. Filistin-İsrail meselesinin bugünkü durumuna yol açan temel nedenin, Filistin halkının devlet kurma, yaşama ve yurtlarına dönme haklarının ihlal edilmesi olduğunu ve sorunun temel çözüm yolunun iki devletli çözüm olduğunu vurguladı. Filistin sorununun adaletli bir şekilde çözülmeden Ortadoğu'da barış ve istikrarın olmayacağını belirten Xi, daha etkili uluslararası barış konferanslarının düzenlenerek Filistin sorununun kapsamlı, adaletli ve kalıcı bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu. Xi, Çin'in barış ve müzakereleri teşvik ettiğini, Gazze'ye acil insani yardımlar sağladığını ve BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı olarak ilgili kararın kabul edilmesini sağladığını hatırlattı. BRICS mekanizmasının yeni kalkınan ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını iş birliği içinde koruduğu önemli bir platform olduğunu yineleyerek, Çin'in diğer üyelerle birlikte örgütün yeni çağını başlatmaya hazır olduğunu ifade etti.

Liderler, Filistin-İsrail meselesinden duydukları kaygıları dile getirdi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matamela Cyril Ramaphosa'nın başkanlığında gerçekleştirilen zirvede, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Hindistan ve Arjantin'in dışişleri bakanları katıldı.

Liderler, Filistin-İsrail meselesinden duydukları kaygıları dile getirerek, sivilleri hedef alan şiddet eylemlerini kınadılar ve uluslararası insan haklarına uygun şekilde sivillerin korunmasının gerekliliğini vurguladılar. Kalıcı ateşkes çağrısında bulunan liderler, iki devletli çözümün hayata geçirilmesini talep ettiler. (CGTN TÜRK)

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