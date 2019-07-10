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XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası

- Organizasyonda, üçgen rota uçuşları gerçekleştirildi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:01
XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası


KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası devam ediyor.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, ABD, Almanya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde yarışmacılar, yaklaşık 40 kilometrelik alanda üçgen rota uçuşları yaptı.

Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan şampiyona temsilcisi Semih Sayır, şampiyonanın renkli mücadelelerle devam ettiğini söyledi.

Etkinliğe farklı ülkelerden katılanlar olduğunu belirten Sayır, sporcuların 3 kategoride mücadele ettiğini aktardı.

Öte yandan, kalkış sırasında iki sporcu ters rüzgar nedeniyle çarpışarak piste savruldu.

Şampiyona, 14 Temmuz Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:01
  1. kayseri
  2. XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası
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