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XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası

- Şampiyona, Kayseri'nin Talas ilçesindeki 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda antrenman uçuşlarıyla başladı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02
XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası


KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası, antrenman uçuşlarıyla başladı.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, ABD, Almanya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde antrenman uçuşları yapıldı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen şampiyonada sporcular Ali Dağı'ndan havalanarak yaklaşık 40 kilometrelik bir alanda üçgen rota uçuşu gerçekleştirecek.

Şampiyona, antrenman turları dahil 6 gün sürecek uçuşların ardından 14 Temmuz Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan şampiyona temsilcisi Tecelli Aydın, 2004 yılında başlayan şampiyonanın bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sporcuların şampiyona boyunca 3 kategoride mücadele edeceğini aktaran Aydın, "Bu yıl 20'si yurt dışından olmak üzere 80 sporcu katılıyor. Yarışmalar 6 gün sürecek. Bugün antrenman uçuşları yapılıyor. Kalan 5 günde en iyi uçuşu yapan sporcuların puanlarını hesaplayarak birinciyi belirleyeceğiz. Takımlar, genel ve kadın klasmanı olarak 3 kategoride yarışmalar gerçekleştirilecek. Ali Dağı'nın tepesi bizim kalkış noktamız. Buradan kalktıktan sonra belirlediğimiz rota istikametinde pilotlarımız uçuyor." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02
  1. Ali Dağ
  2. kayseri
  3. Talas
  4. yamaç paraşütü şampiyonası

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