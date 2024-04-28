Xavi'den Arda Güler'e övgü! Bu çocuk bir dahi

Real Madrid'in, Real Sociedad ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının tek golünü atan Arda Güler, İspanya'da gündem oldu.

Defansa Central'de yer alan habere göre, genç yıldızı sezon başında isteyen Barcelona, Arda'nın Real Sociedad karşısındaki performansına kayıtsız kalmadı.

"BU ÇOCUK BİR DAHİ"

Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, Arda'nın Real Sociedad maçındaki performansı sonrası, "Bu çocuk bir dahi, bizimle olmaması çok yazık." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ANCELOTTI'DEN UYARI

Öte yandan yine aynı sitede yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin, Real Sociedad maçında sarı kart gören Arda'yı bu konuda uyardığı belirtildi.

İtalyan teknik adamın, "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin." dediği vurgulandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Real Sociedad karşılaşmasında takımının tek golünü atan Arda Güler, 68. dakikada oyundan çıkmıştı.

Real Madrid'de bu sezon toplamda toplam 8 maçta 166 dkaika süre bulan Arda Güler, 2 kez gol sevinci yaşadı.