Xavi 1 yıl daha Barcelona’da!
İspanyol ekibi Barcelona, deneyimli teknik adam Xavi'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Bu gelişme İspanya basınında ses getirdi, taraftarlar sosyal medyada takıma destek yağdırdı…
Barcelona taraftarlarına müjdeli haberi duyurdu…
İspanya La Liga'da son şampiyon Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Kasım 2021'den bu yana görevde olan 43 yaşındaki Katalan teknik adamla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı resmen açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada Xavi ile kulüp arasındaki sözleşmenin 2025 yılına kadar uzatıldığı açıklanırken, sözleşmede 1 yıl uzatma opsiyonu da olduğu ifade edildi.
Xavi'nin Barcelona karnesi oldukça parlak
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Barcelona'nın başında 96 resmi maça çıkan 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, bu maçlarda 61 galibiyet 16 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 2.07 puan ortalaması yakaladı.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.