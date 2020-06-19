Wushu nedir? Wushu sporu nasıl yapılır?

Uzak doğuluların yapmış olduğu sporlar, her daim tercih konusu haline geliyor. Özellikle çocukluk döneminde başlatılan bu sporlardan biri olan wushu şimdilerde gündemde. Wushu (vuşu) Çin savunma sanatlarına verilen genel addır.

Kelime olarak, güç iş, zor teknik ve sanat anlamına gelir. Wushu'da saldırı ve savunmanın yanında akrobasi ve baleye benzer koreografik hareketler sergilenir. Bununla beden ve ruhun uyumu sağlanılması amaçlanır.

Wushu'da denge, solunum egzersizleri, esneklik, düşünce, pratik zeka ve meditasyon önemlidir. Bunlar, beden sağlığını en iyi şekilde etkiler. Bu spor bir kültür olarak öğretilir ve benimsenir.

Bugüne kadar yüzlerce Wushu stili geliştirilmiştir. Ancak tarihsel gelişim ve ilkel savunma silahlarının zamanla ortadan kaybolması, Wushu sanatının içerik ve tarz olarak değişerek, yarışma kurallarının belirlenmesi sayesinde yavaş yavaş bir spor haline gelmesini sağlamıştır. 1949'dan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nde geliştirilerek bir gösteri sporu olarak yapılmaya başlandı.