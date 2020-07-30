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Spor

Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den Kurban Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:33:48 -
Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akyüz, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu olarak, tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarken, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.


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