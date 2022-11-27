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Dünya Wuhan'da, Uygur Türkleri'nden cesaret bulan on binlerce Çinli sokağa döküldü!
Dünya

Wuhan'da, Uygur Türkleri'nden cesaret bulan on binlerce Çinli sokağa döküldü!

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'in Wuhan kentinde on binlerce kişi, karantina uygulamasının kaldırılması için sokaklara döküldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 22:31:00 - 2022-11-27 23:07:37

 Yeniakit.com.tr 

Çin'de uygulanan karantina, Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de yaşanan yangından sonra yeniden gündeme geldi.

Urumçi'de bir apartmanda meydana gelen yangında, tamamı Uygur Türkü 44 kişi, evlerinde "karantina" bahanesi ile kilitli tutulduklarından kaçamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan bir süredir Wuhan'da da koronavirüs sebebi ile çeşitli kısıtlamalar uygulanıyordu.

Urumçi ile Hoten şehrinde yapılan eylemlerden cesaret bulan Çinliler, Wuhan kentinde sokaklara döküldü.

Wuhanlılar, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması için hükümet binasının önünde toplandı. Eylemciler koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmaması durumunda sokaklardan ayrılmayacaklarını söyledi.

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