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Spor WRC Türkiye Rallisi'nde 130 sporcu podyum için mücadele edecek
Spor

WRC Türkiye Rallisi'nde 130 sporcu podyum için mücadele edecek

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TOSFED tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla koşulacak - Otomobil sporcuları, Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta 3 gün boyunca dereceye girmek için yarışacak - TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı: - "Ülkemizde yapılacak bu büyük organizasyon için, ekip olarak uzun süredir aralıksız çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:08:42 -
WRC Türkiye Rallisi'nde 130 sporcu podyum için mücadele edecek

ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Son iki yıldır 'Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu' olarak nitelendirilen Türkiye Rallisi, 18 Eylül Cuma günü Muğla Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak.

Otomobil sporcuları, 707 kilometre uzunluğundaki zorlu rallide, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta büyük bir rekabetle dereceye girmek için yarışacak.

Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak olan ralli, 155 televizyon kanalından canlı yayımlarla tüm dünyaya ulaştırılacak.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün seyircisiz olarak izin verdiği organizasyonda, geçtiğimiz yıllardaki gibi seyirci alanları oluşturulmayacak.

2020 Türkiye Rallisi, 20 Eylül Pazar günü Marmaris Asparan'da yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.


- TOSFED Başkanı Üçlertoprağı: "Ekip olarak uzun süredir aralıksız çalışıyoruz"


TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kez daha otomobil sporlarında Türkiye Rallisi'yle ülkemizin gücünü tüm dünyaya göstermek için hazır olduklarını belirtti.

Türkiye Rallisi'nin hazırlıkları için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Üçlertoprağı, "Pandemi döneminde ülkemizde yapılacak bu büyük organizasyon için, ekip olarak uzun süredir aralıksız çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a ve bu projede emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

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