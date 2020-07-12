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Spor

Wolverhampton, Everton'ı 3 golle geçti

Yeniakit Publisher
2020-07-12 16:12:56 -
Wolverhampton, Everton'ı 3 golle geçti

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, sahasında Everton'ı 3-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Wolverhampton, ligin 35. haftasında Molineux Stadı'nda Everton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 45+2. dakikada Raul Jimenez'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Wolverhampton, 46. dakikada Leander Dendoncker ve 74. dakikada Diogo Jota ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Wolverhampton, bu sonuçla 55 puana ulaşarak 6. sıraya yükselirken, 45 puanlı Everton 11. sırada kaldı.

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