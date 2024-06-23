Wolkswagen, Ford, Renault sessizliğini bozdu, dev indirim! Sıfır araç satın alma fırsatı! Herkes kapış kapış alıyor!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren araç kampanyası duyuruldu. Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot, Hyundai, Citroen, Honda ve Mercedes araçlarında dev indirime gidiyor. Bazı araçlarda 200 bin TL'ye kadar indirim olacak. İşte dev kampanyalar...

DEV KAMPAYALAR

Volkswagen: Sıfır faizli kredi imkânı ve bazı modellerde 200.000 TL'ye varan indirimler sunuluyor.

Ford: Bazı modellerde yüzde 20'ye varan indirimler ve takas desteği sağlanıyor.

Renault: Nakit alımlarda 300.000 TL'ye kadar indirimler ve düşük faizli kredi seçenekleri mevcut.

Peugeot: Peşin alımlarda önemli indirimler ve takas desteği kampanyaları sunuluyor.

Hyundai: Çeşitli modellerde sıfır faizli kredi ve büyük nakit indirimler kampanyaları yer alıyor.

Citroen: Fransız markanın kampanyası kapsamında C3 modeli 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor.

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Honda: Honda'nın kampanyası kapsamında City modeline sahip olmak isteyenlere haziran ayı boyunca 225 bin TL indirim veya 250 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde sıfır oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor.

Mercedes-Benz: Alman markanın C 200 4MATIC Sedan ve C 200 4MATIC All-Terrain modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 500 bin TL krediye 6 ay vadede yüzde 2,39 oranlı ödeme seçeneği yer alıyor.