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Spor

Wolfsburg, deplasmanda Werder Bremen’i tek golle geçti

Wolfsburg, Bundesliga’nın 30.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 17:36:23 -
Wolfsburg, deplasmanda Werder Bremen’i tek golle geçti

Wolfsburg, Bundesliga’nın 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Werder Bremen’i 1-0 mağlup ederek Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.


Bundesliga’nın 30. haftasında Werder Bremen, Wolfsburg’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, deplasman ekibi 82. dakikada Wout Weghorst’un golü ile öne geçti. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Wolfsburg sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 45’e yükseltti.


Bu sonucun ardından haftayı 6. sırada kapatan Wolsfburg, Avrupa kupaları iddiasını devam ettirdi. Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Werder Bremen ise 25 puan ile 17. sırada kaldı.

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