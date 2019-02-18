0553 313 94 23

“Wingsfor Life World Run” İzmir’de koşulacak

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs tarihinde, 6 kıta ve 12 ülkede aynı saatte koşulacak Wingsfor Life World Run’a, İzmir ev sahipliği yapacak.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:01
“Wingsfor Life World Run” İzmir’de koşulacak

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs tarihinde, 6 kıta ve 12 ülkede aynı saatte koşulacak Wingsfor Life World Run’a, İzmir ev sahipliği yapacak.


“Koşamayanlar için koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen ve dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wingsfor Life World Run’ın basın toplantısı 21 Şubat Perşembe günü WingsforLife Vakfı CEO’su AnitaGerhardter’ın katılımıyla Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleşecek. İzmir’in ev sahipliğini yapacağı, 5 Mayıs’ta, 6 kıta ve 12 ülkede aynı saatte koşulacak Wingsfor Life World Run’un, duyuru toplantısına Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, TOFD Başkanı Ramazan Baş, Wingsfor Life Türkiye elçilerinin yanı sıra, 5 Türkiye Ralli şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Dünya Windsurf Şampiyonası ikincisi RedBull Sporcusu Lena Erdil ve 6 kez Avrupa Dağ Koşusu şampiyonu olan Ahmet Arslan katılacak.


6 kıtada 100 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek koşunun Türkiye ayağının duyurusu için düzenlenecek basın toplantısı 10.00’da başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB Malatya’da yeni bir okul daha yapacak
    1. TOBB Malatya’da yeni bir okul daha..
    2. Samsunlu genç yönetmenin belgeseli..
    3. Ülkede kızamık alarmı! 136 kişi öldü
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Isparta)..
    5. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    6. Şanlıurfa’da gençlik korosu ilk..
    7. Döviz kurları
    8. Dünyanın ilk kedi muhtarı Mersin’den..
    9. Avustralya, siber saldırıda dış..
    10. Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
    11. İP'li Başkan yardımcısı ve 70 kişi..
    12. Vali Karaloğlu: "Antalya, rüştünü..
    13. Emekli öğretmen kitabını tanıttı
    14. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    15. Başkan Kocadon ;“Mustafa Saruhan..
    16. Suudi Arabistan, kalaşnikof üretecek
    17. Başkan Erdoğan Isparta'da konuşuyor
    18. Trafo patladı
    19. ‘Hayalet konteyner’ operasyonunda 4..
    20. Polonya rest çekti! Toplantı iptal oldu
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!