“Wingsfor Life World Run” İzmir’de koşulacak Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs tarihinde, 6 kıta ve 12 ülkede aynı saatte koşulacak Wingsfor Life World Run’a, İzmir ev sahipliği yapacak.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs tarihinde, 6 kıta ve 12 ülkede aynı saatte koşulacak Wingsfor Life World Run’a, İzmir ev sahipliği yapacak.

“Koşamayanlar için koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen ve dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wingsfor Life World Run’ın basın toplantısı 21 Şubat Perşembe günü WingsforLife Vakfı CEO’su AnitaGerhardter’ın katılımıyla Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleşecek. İzmir’in ev sahipliğini yapacağı, 5 Mayıs’ta, 6 kıta ve 12 ülkede aynı saatte koşulacak Wingsfor Life World Run’un, duyuru toplantısına Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, TOFD Başkanı Ramazan Baş, Wingsfor Life Türkiye elçilerinin yanı sıra, 5 Türkiye Ralli şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Dünya Windsurf Şampiyonası ikincisi RedBull Sporcusu Lena Erdil ve 6 kez Avrupa Dağ Koşusu şampiyonu olan Ahmet Arslan katılacak.

6 kıtada 100 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek koşunun Türkiye ayağının duyurusu için düzenlenecek basın toplantısı 10.00’da başlayacak.

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