Wings for Life World Run’a Red Bull Sporcuları ve Paralimpik Milli Sporculardan Davet

Red Bull sporcuları Mete Gazoz, Kübra Dağlı ve Hazal Nehir ile Paralimpik milli okçular Öznur Cüre Girdi, Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır, herkesi omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 10 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Wings for Life World Run Presented by Škoda iyilik koşusuna davet etti.

Red Bull sporcusu Mete Gazoz, Wings for Life World Run’ın hizmet ettiği amaç ile çok değerli bir organizasyon olduğunu belirterek, “Burada herkes omurilik yaralanmaları çalışmalarına fayda sağlamak amacıyla koşacak. Herkesin ortak bir amaç için bir araya geldiğini görmek çok umut verici. Herkesi bu amaca ortak olmak için Wings for Life World Run’a bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Red Bull sporcusu Kübra Dağlı ise “Wings for Life World Run benim için sadece bir koşu etkinliği değil. Orada bir amaç için koştuğunuzu gerçekten hissediyorsunuz. Üstelik hızlı olmanız da gerekmiyor; önemli olan başlamak. Zaten o atmosfer sizi içine çekiyor. Çünkü yalnız değilsiniz; herkes aynı amaç için orada bulunuyor.” dedi.

Red Bull sporcusu Hazal Nehir, bir amaç doğrultusunda koşmanın motive edici olduğunu dile getirerek “Böyle anlamlı bir amaç için koşuyor olmak gerçekten çok motive edici. Aynı zamanda etkinliğin atmosferi de çok farklı. Koşu sırasında insanların enerjisini gerçekten hissediyorsunuz.” dedi.

Paralimpik Milli Okçu Öznur Cüre Girdi, Wings for Life World Run’ın dünyanın dört bir yanından insanların tek bir amaç için bir araya geldiği çok özel bir koşu olduğunu vurgulayarak, “Bu amacın omurilik felci araştırmalarına katkı sağlamak olması büyük bir anlam taşıyor. Benim içinse en büyük motivasyon, burada attığımız her adımın bir başkasının hayatına dokunma ihtimali. Burada aynı motivasyonu paylaşan insanlarla birlikte sporun birleştirici gücünü kullanarak gerçek bir dayanışma örneğini göreceğiz. Bu da beni çok heyecanlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Paralimpik Milli Okçu Yiğit Caner Aydın da, “Bu etkinliğin öncelikle ben ve benim gibi omurilik yaralanması geçirmiş bireyler için çok önemli bir temsil aracı olduğunu düşünüyorum. Omurilik felciyle ilgili somut bir çözüm arayışında olan ve gerçek bir temsil sağlayan bir etkinliğe katılmak, bu konudaki çözüm arayışına destek olmak ve genel anlamda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı.” dedi.

Paralimpik Milli Okçu Nil Mısır, “Omurilik yaralanmaları insanın hayatını bir anda tamamen değiştirebilen ve hala kesin çözümü olmayan bir durum. Burada mesele sadece bireysel bir hikaye değil insanların bağımsızlığı, yaşam kalitesi ve geleceği. Aynı amaç için bir araya gelip birlikte hareket etmek bu süreci daha güçlü ve anlamlı hale getiriyor. Çünkü verilen her destek hem bugün birilerinin hayatına dokunuyor hem de gelecekte bir çözüm bulunma ihtimalini büyütüyor.” ifadelerini kullandı.

