'Dijital kıyamet' kapıda mı?

Abdurrahman Dilipak Haber Vakti'nde yazdı: Global Reset lobisi tarafından yeni dünya düzeni için “acil eylem planı” uygulamaya konuldu.

Geç kaldılar ve zaman aleyhlerine gelişiyor.

Biyolojik işgal için 5G ile “otoyol” hükmündeki bir alt yapı bir ölçüde tamamlandı.

Zaten 5G’nin eksiği Starlink’ler tamamlıyor. Ya da daha eski sistemler üzerinden de bir ölçüde bu projeler hayata geçirilebiliyor.

Birileri bir yandan da 6G’ye hazırlanıyor.

Bu konuda Üniversitelerimizden bazıları birkaç yıldan beri bu proje için hazırlık yapıyorlardı. 5G otonom robotik sistemler, akıllı şehirler, akıllı otomobiller, akıllı telefonlar , akıllı evler ve akıllı işletmeler, kamu kurumlarına erişim için gerekli idi.

6G implant teknolojisi için gerekli.

Yani NeuraLink’ler artık insan ve hayvanlara uygulanabilecek. Hayvanların nesnelerarası iletişime etkin bir şekilde katılımı için yeni tercüme programları hazırlanıyor. Bu sistemde insan, hayvan ve makine eşitlenecek. İnsanın NESNEleştirilebilmesi için zaten “Trans Humanizm” ve “Human 2” projesi bir süreden beri adım adım hayata geçiriliyordu.

“Biyolojik insan” dönemi kapatılıyor.

“Toplumsal cinsiyet kimliği” olan GENDER tanımı kimliklerimize çakıldı bile. Artık aile, kişi, ferd, şahıs yok BİREY var.

Birey dedikleri ise, din, ahlak, gelenek ve biyolojik cinsiyetinden bağımsız bir Genom!

Bu arada bu sistemin altyapısı için “Nesnelerarası iletişim” networku sağlanması için yoğun bir mesai uygulanıyor..

Human 2.0 ve Endüstri 4.0 aslında birbirini tamamlayan süreçler.

Aslında hayatın bütün alanlarında yeni bir evreye geçiliyor. Mesela Endüstri 4.0 geçilirken, şimdi de 5.0 konuşuluyor.

İnsan 2.0 aşıldı. Bugün artık Transhümanizm bağlamında biyoteknoloji, gen manipülasyonu (CRISPR), Neuralink gibi beyin-bilgisayar arayüzleri protezler ve fiziksel ve zihinsel sınırları zorlayan AI entegrasyonu ile "geliştirilmiş insan"ı (!?) gerçekleştirmeyi hedefleyen disiplinler gündemde.

Toplum 5.0 “süper akıllı toplum"a (!?) ulaşmayı hedefliyor..

Yapay zeka, yapay bilinç, Nesnelerarası iletişim, Humanoid denilen insanımsı otonom robotik sistemlerle birlikte varoşlan bir toplumdan söz ediyorlar.

Ekonomik, politik ve sosyal sorunları yapay zeka çözecek.

Yaşlanma, çevre, eşitsizlik gibi sorunlar yapay zeka tarafından çözülecek.

Siber ve fiziksel dünyayı birleştirien bu yaklaşım aslında insanları ikinci plana iten bir yaklaşım.. Bu hedefe doğru giderken kontrollü olarak insan nüfusu çok büyük ölçüde azaltılmış olacak. Bunun ilk sonuçlarıyla ile kişisel işsizlik ve sosyal kredi puanı düşük BİREYlerin elenmesi gündeme gelecek. Buna giden yolda ailenin sabote edilmesi, kadınların doğurganlıklarının kontrol edilmesi, kadınların çalışması ile evlilik ve çocuk taleplerinin kontrol edilmesi.

Web2.0’den Web3.0’a geçilecek.

Yeni Web, media’yı, sosyal mediayı radikal şekilde dönüştürecek ve kontrol altına alınacak.

Web 3.0 Blockchain, kripto, Metaverse, AI entegrasyonu ile merkeziyetsiz, yapay zeka tarafından kontrol edilen yeni media alanı olacak..

Eğitim 4.0 ana okulundan Üniversiteye, mesleki eğitimden halk eğitime bütün eğitim süreçlerini radikal şekilde dönüştürecek.

Beyine kayıt ve beyin manipülasyonu ile eğitim alanında okul, öğretmen, öğrenci tanımı baştan sona değişecek.

Toplum 5.0 ve endüstri 5.0 ile uyumlu bir eğitim söz konusu olacak.

Tarım 4.0, Sağlık 4.0, Akıllı şehir (Smart City) 4.0, Yapay zekayı yöneten yapay bilinçle AI 4.0. Metaverse 4.0’a geçerken Endüstri 6.0’a geçilecek.

Çünkü orada artık sadece insanlar değil, Humanoid’ler, klonoidler, Xenobot’lar, Avatarlar birbirleri ile etkileşim içinde birlikte çalışacaklar. İnsan artık üretilebilen, sistemin biyonik organı olarak bir anlam ve değer ifade edecek.

Dijital köleliğe doğru adım adım sürükleniyoruz. Sistem bir yandan mevcut insan stokunu bir şekilde eritirken, öte yandan insan üretimi(!?)nin kontrol altına alınmasını hedefliyor. Bu hedefe yürürken, kitlelerin din, ahlak, gelenek, ideolojik, politik düşünce, tarih algısının ve gelecek tasavvurunun, vicdani reflekslerinin kontrol altına alınması için bir takım çalışmalar yapılıyor. Öte yandan finansal sistemin dijitalleştirilmesi ve global kontrol sistemi ile, harcamanın kontrolü, mülkiyet kavramının dönüştürülmesi hedefleniyor.

GlobalReset’çiler, bu hedeflerine ulaşmak için savaşlar, terör, tabii afetlermiş gibi görünen kurgulanmış felaketler, yangınlar, patlamalar, hava manipülasyonları, savaşlar, silah depolarında patlamalar, salgın hastalıklar, gıda zehirlenmeleri gibi bir çok trajik senaryo gündemde.

Göreceksiniz bundan sonra iflaslar artacak, işsizlik de, toplumsal olaylarda patlamalar yaşanacak.

Savaşlar, terör olayları, suikastler, bu Pedefolik, Satanist Siyonistl’er her yolu deneyecekler..

Daha önce ulus devlet politikaları, demokrasi oyunu, media, darbeler, ekonomik ve politik manipülasyonlarla toplumu güdülüyorlardı.

Bugün ulus devletleri ve kendi kurdukları uluslararası düzeni dönüştürerek yeni bir global düze inşa etmek istiyorlar.

Tek devlet, tek para, tek hukuk düzeni, tek ordu. Bunun içinde dünyadaki milyarlarca çöp insanın sıfır atık projeleri ile cesetlerini kompoza çevirmek gerekiyor. 500 Milyonluk bir dünya hayalleri var. Bunun için gerekirse “Tanrıyı kıyamete zorlamak”tan, “kıyamet savaşı”ndan bile söz ediyorlar. Dahası da var, gerekirse kurmaca Mehdi-Mesih tartışmaları ile bütün dünyayı cehenneme çevirmek konusunda tereddüt etmezler. Bakın tekrar söylüyorum: Chemtrails bunları bir planı, 5G’de bunların planı idi, tıpkı CoVID, mRNA, PCR bunların planı olduğu gibi. Şimdi sırada bir de İklim fitnesi var.

Bizimkiler yarın Siber Savaş için özel bir ekip kurmaktan söz ediyorlar. Global sisteme entegre olan, onların HW ve SW ile çalışan bütün sistemlerden sizden önce onlara hizmet eder. Kuantum sistemler, sizin bütün o bilinen teknolojinize doğrudan erişim bilgilerinizi silebilir, gerçek dışı yüklemeler yapabilirler, verileri değiştirebilirler. Sisteminize fiziki anlamda zarar verebilirler. O akıllı arabalar, evler, şehirler, işletmeler, trafolar, telefonlar, saatler, kulaklıklar, Modemler hepsi birer ajana, patlayıcıya dönüştürülebilir.

Bu işlere böyle devam edecekseniz Dijital kıyameti bekleyin. Yediğinize içtiğinize dikkat edin.

Siz, Böcek ailesinin aşna-fişnesi ile meşgul edilirken dünyada başka şeyler oluyor.

İstanbul sözleşmesi ve Lanzarote’yi başınıza bela edenler, UN WOMAN’a, DSÖ’ye yargı ve vergi muafiyeti getirerek ülkemize davet edenler, oltayı yutan balığa döndüler. Epstein dosyaları İslam ülkeleri liderlerinin nasıl da seslerinin kısılmasına sebeb oldu.

Minareyi çalmaya hazırlananlar kılıfını hazırlamışlar.

Chabat yeni gelmedi, Chabat’ı ağzına alan siyasetçilerin sayısı ne?

Agartha’dan söz eden var mı? Kuran kursu talebesi hafızların icazet törenleri ile dikkatlerinizi oralara çekilirken arka planla olanlardan haberiniz var mı?

​Davos panelisti Jojo Mehta, çiftçilik, balıkçılık ve enerji üretimini tamamen uluslararası kontrolünde olacak. Kontrol dışı hiçbir davranışa izin verilmeyecek. Yapay zeka ile herşey herkes bulunduğu yerde izlenebilecek. Gezegeni kurtarma maskesi altında yürütülen karanlık ajanda sahiplerinin hedefinde gezegeni kuşatma ele geçirme planı var. Gıda, İlaç, Sağlık, kozmetik konusunda dikkatli olalım. Meta CEO’su Zuckerberg Dijital Diktatörlüğe giden yolla ilgili olarak ilginç bir açıklamada bulundu: “teknoloji devleri birer "özgürlük kalesi" değil, derin devlet mekanizmalarının birer "operasyon aygıtı"dır” dedi. Zuckerberg ayrıca CoVID günlerinde aşılar hakkında eleştirel paylaşım yapan, gerçekleri sorgulayan binlerce hesabın, doğrudan DARPA (ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı) ve hükûmet kanallarından gelen talimatlarla sansürlendiğini itiraf etti.

İnsan bedeni artık onlar için likid chip’lerle erişilebilir, yönetilebilir, dönüştürülebilir, kullanılabilir, biyolojik bir araç. İnsan aklı ve bedeni gıda, ilaç, çevresel etki mekanizmaları ile işgal edildi. Bizde hala CoVID süreci mahkemelik olmadı ama Alman Bayer firması, Pfizer, BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson aleyhine federal mahkemede dava etti. Dava konusu çocuklarınızın, ebeveynlerinizin, hamilelerin, dedeler ve ninelerimizin damarına enjekte ettikleri mRNA stabilizasyon teknolojisi, Monsanto tarafından 1980'lerde TARIM ÜRÜNLERİ için patentlenmişti. Ve patentin sahibi şirket şimdi mahkemede telif ücretleri talep ediyor. Yani bitkilerin modifikasyonu için geliştirilen bir teknolojiyi çalıp, insanlara uygulamışlar.

Big Farma/İlaç ve Big Gıda en büyük, en tehlikeli mafia’dır.

Global anlamda saldırı sadece siber sistemle, RF ile değil, kimyasal, psikolojik, yöntemlerle de, iktisadi ve politik yöntemlerle de saldırı altındayız.

İstanbul sözleşmesi, Lanzarote, Chemtrails’i hatırlayın! Yasama, yargı, yürütme, iktidar, muhalefet nerede?

Toplumumuz DİJİTAL KÖLElere, biyonik robotlara dönüştürülüyor.

Ya şimdi direneceğiz, ya da geçmişimiz, bu günümüzü ve geleceğimizi de kaybedeceğiz.

Cehennem sadece bunlar için harlanarak ağzını açıp beklemiyor, bunlara yardım eden ve bu zalimler karşısında sessiz kalan, bunların peşinden giden herkesi de bekliyor. Bu tehdit Nükleer tehditten daha büyük bir tehdittir.

Dijital Kimlik ve Dijital Para (CBDC), karbon ayak izi masum senaryolar değil.

Kadınları tır şoförü yapan akılsızlık aslında aileye karşı yapılan saldırılara örnek olacak bir aymazlıktan başka bir şey değil.

Sıfır atık dedikleri şey sanıldığı gibi masum bir senaryo değil. Yeryüzünde bir cennet vadediyorlar ama Cehennemi yeryüzüne indirmek için çalışıyorlar.

Robert F. Kennedy Jr., “modern dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehdid” olarak tanımladığı şey “Dijital Kimlik ve Merkeziyetsiz Dijital Para (CBDC)” ve Ankara buna da hazır. Dijital kimlik aslında kimliksizliğe giden yolda ileri bir adım.

Zihinleri işgal edilmiş bilim adamları, Epstein dosyaları ile susturulmuş, esir alınmış siyasiler ve media “Özgürlüğün sonunu getirecek olan nihai kölelik araçları için” saldırıya hazır bekliyorlar.

Ülkemizde son zamanlarda garib şeyler oluyor.

Yabancı şirketlerin akını kafa karıştırıyor.

Tarım alanları geni ile oynanmış endüstriyel gıdalar için kullanılıyor.

Hayvanların aşı ve genetik müdahalelerle fıtratları bozuluyor. Her taraf kameralarla donatıldı. Yüz tanıma sistemleriyle distopik dünya içinde bir altyapı hazırlanıyor. Çin’e benzetiliyor ülke.

Bu çevrelerin kulağa hoş gelen vaadlerine kulağınızı verirken, gözünüz ayaklarında olsun.

Bakın bakalım o ayaklar nereye gidiyor.

Melek maskeli Şeytanlar hakkında Allah (cc) uyarmadı mı, “ıslah ediciler olarak gelecekler ve bozgunculuk yapacaklar, yeryüzünü fesada verecekler”

Ey alemlere rahmet olarak gönderilen ahir zaman peygamberinin ümmeti, uyanın.

Tek göreviniz, kendinizi, ülkenizi, ümmeti kurtarmak değil, insanlığın kurtuluşu için ayağa kalkmak zamanıdır.

“Medeniyet denilen maskeli mahluku görün / Tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün”.

Şeytan sizin çocuklarınızı Molocha kurban etmesin.

“İbrahimi bir duruş”la gelin Şeytan taşlayalım.

Hac mevsimindeyiz.

Kurbanlarımızı Allah rızası için keselim.

Kurban bayramının öncesindeyiz.

Selam ve dua ile.