Apple’a yapay zekâ darbesi!

Teknoloji devi Apple, yeni yapay zekâ özellikleri konusunda kullanıcıları yanılttığı iddiasıyla açılan davayı uzlaşmayla sonuçlandırdı. Şirket, bazı iPhone kullanıcılarına toplam 250 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Kaliforniya’daki federal mahkemede salı günü varılan anlaşma kapsamında Apple, herhangi bir kusur ya da yanlış yönlendirme yaptığını kabul etmedi. Ancak şirket, geçen yıl açılan toplu davadaki iddiaları çözmek için uzlaşmaya onay verdi.

Davada, Apple’ın “Apple Intelligence” adı altında tanıttığı yapay zekâ özellikleriyle ilgili yanıltıcı reklam yaptığı öne sürüldü. Özellikle Siri sesli asistanının geliştirilmiş yeteneklerine ilişkin tanıtımların kullanıcı beklentilerini karşılamadığı iddia edildi.

Anlaşmaya göre, Haziran 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında iPhone 15 ve iPhone 16 satın alan ABD’deki kullanıcılar 25 ila 95 dolar arasında ödeme alabilecek.

Apple sözcüsü yaptığı açıklamada, davanın Apple Intelligence tanıtım sürecinde duyurulan iki ek özelliğin erişilebilirliğiyle ilgili olduğunu belirtti. Şirketin, kullanıcılarına yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya odaklanmayı sürdürdüğü ifade edildi.