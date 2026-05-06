  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD kamuoyunda Trump sesleri: "Zihinsel ve fiziksel sağlığı yetersiz" Aziz Yıldırım kararını verdi! Bakan Şimşek'ten Hürmüz uyarısı: Küresel enflasyon yeniden tırmanışa geçecek Türklerin en çok seyahat ettiği ülke vizeleri kaldırıyor! Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede İmam trenden atılarak öldürüldü! Ebeveynler dikkat! Ünlü bebek maması 'zehirli' olduğu için acil toplatma kararı! Avrupa'da Rusya alarmı: Prag'da kritik zirve Mısır'da Sisi Müslümanları yeniden idam etmeye başladı! Özgürlük Projesi’nde kısa mola: Abluka tavizsiz sürecek
Teknoloji Apple’a yapay zekâ darbesi!
Teknoloji

Apple’a yapay zekâ darbesi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Apple’a yapay zekâ darbesi!

Apple, yapay zekâ özelliklerine ilişkin yanıltıcı tanıtım iddiaları sonrası açılan davada uzlaşmaya vardı. Şirket, bazı iPhone kullanıcılarına toplam 250 milyon dolar ödeme yapacak.

Apple, yapay zekâ özelliklerine ilişkin yanıltıcı tanıtım iddiaları sonrası açılan davada uzlaşmaya vardı. Şirket, bazı iPhone kullanıcılarına toplam 250 milyon dolar ödeme yapacak.
Teknoloji devi Apple, yeni yapay zekâ özellikleri konusunda kullanıcıları yanılttığı iddiasıyla açılan davayı uzlaşmayla sonuçlandırdı. Şirket, bazı iPhone kullanıcılarına toplam 250 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Kaliforniya’daki federal mahkemede salı günü varılan anlaşma kapsamında Apple, herhangi bir kusur ya da yanlış yönlendirme yaptığını kabul etmedi. Ancak şirket, geçen yıl açılan toplu davadaki iddiaları çözmek için uzlaşmaya onay verdi.

Davada, Apple’ın “Apple Intelligence” adı altında tanıttığı yapay zekâ özellikleriyle ilgili yanıltıcı reklam yaptığı öne sürüldü. Özellikle Siri sesli asistanının geliştirilmiş yeteneklerine ilişkin tanıtımların kullanıcı beklentilerini karşılamadığı iddia edildi.

Anlaşmaya göre, Haziran 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında iPhone 15 ve iPhone 16 satın alan ABD’deki kullanıcılar 25 ila 95 dolar arasında ödeme alabilecek.

Apple sözcüsü yaptığı açıklamada, davanın Apple Intelligence tanıtım sürecinde duyurulan iki ek özelliğin erişilebilirliğiyle ilgili olduğunu belirtti. Şirketin, kullanıcılarına yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya odaklanmayı sürdürdüğü ifade edildi.

ABD kamuoyunda Trump sesleri: "Zihinsel ve fiziksel sağlığı yetersiz"
ABD kamuoyunda Trump sesleri: "Zihinsel ve fiziksel sağlığı yetersiz"

Gündem

ABD kamuoyunda Trump sesleri: "Zihinsel ve fiziksel sağlığı yetersiz"

İran basını "Trump geri adım attı" Trump’tan fiyasko
İran basını "Trump geri adım attı” Trump’tan fiyasko

Dünya

İran basını "Trump geri adım attı” Trump’tan fiyasko

Trump ve Netanyahu'nun ‘bitmek bilmeyen savaşlar’na tepki! Artık yeter
Trump ve Netanyahu'nun ‘bitmek bilmeyen savaşlar’na tepki! Artık yeter

Dünya

Trump ve Netanyahu'nun ‘bitmek bilmeyen savaşlar’na tepki! Artık yeter

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23